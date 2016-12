Amenzi-record pentru băncile americane, în 2012

Băncile din SUA au fost sancţionate anul trecut cu amenzi record, de peste 10,7 miliarde de dolari, pentru nereguli variate, de la spălare de bani pentru Iran, economie aflată sub embargo, la manipularea dobânzilor şi executarea silită, în condiţii dubioase, a proprietarilor de imobile ipotecate. Cea mai amendată bancă în 2012 a fost grupul elveţian UBS, care a acceptat recent să plătească autorităţilor americane 1,2 miliarde de dolari, pentru a ieşi din investigaţia privind manipularea indicelui LIBOR. Indicele influenţează dobânzile la credite de sute de mii de miliarde de dolari în întreaga lume, de la împrumuturi de consum la finanţări uriaşe pentru corporaţii.

Uşor peste jumătate din amenzile dictate în acest an împotriva băncilor din SUA au fost cauzate de nereguli în domeniul creditelor ipotecare. Cea mai mare parte din sumele încasate a fost distribuită pentru ajutorarea victimelor. Spre exemplu, autorităţile americane au înfiinţat un fond pentru despăgubirea persoanelor şi familiilor executate silit de bănci, în condiţii inadecvate, utilizând fonduri de 1,5 miliarde de dolari obţinute din amenzi de la industria financiară. Alte 3,5 miliarde de dolari adunate tot din sancţionarea băncilor au mers la autorităţi federale şi statale de pe teritoriul SUA, pentru finanţarea serviciilor de consiliere financiară şi juridică pentru persoanele care au sau doresc să contracteze credite ipotecare.

Unii investitori care au căzut victimă schemei Ponzi instrumentată de finanţistul Bernard Madoff vor fi despăgubiţi din suma de 210 milioane de dolari percepută de stat de la Bank of New York Mellon, unul dintre partenerii escrocului, care şi-a îndrumat clienţii către fondul acestuia. Aproape jumătate din amenzi, reprezentând peste cinci miliarde de dolari, au rămas în conturile Trezoreriei SUA. Suma include cele 3,2 miliarde de dolari plătite de HSBC şi alte bănci, după o anchetă privind tranzacţii cu entităţi originare din state aflate sub embargo economic, precum Cuba sau Iran, care a inclus şi acuzaţii de spălare de bani. Autorităţile au strâns aproximativ 1,5 miliarde de dolari de la UBS şi Barclays, pentru manipularea indicilor de dobândă şi alte 335 milioane de dolari de la Deutsche Bank şi un creditor ipotecar din SUA, pentru vânzarea de pachete de credite ipotecare, fără identificarea riscului. Aproape toate neregulile sancţionate în acest an au fost comise înainte de 2012. Urmează amenzile pentru problemele apărute în acest an, precum pierderea uriaşă de 5,8 miliarde de dolari de la JPMorgan Chase sau acuzaţiile de fraudă care au condus la prăbuşirea Peregrine Financial Group. Potrivit estimărilor Thomson Reuters, companiile din sectorul financiar listate la bursa de la New York şi incluse în indicele S&P 500 au obţinut, în acest an, profituri în valoare totală de 167,7 miliarde dolari, cu 21% mai mult decât în 2011. Suma nu include câştigurile marilor bănci străine cu activitate în SUA, precum UBS, HSBC sau Deutsche Bank. Acţiunile marilor bănci amendate în acest an au crescut cu 20%.