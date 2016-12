Avioane ruse au bombardat poziții ale rebelilor din Siria

Avioane ruse au bombardat, joi, poziții ale unei alianțe a rebelilor sirieni din care face parte și gruparea Frontul Al-Nosra, ramura siriană a rețelei Al-Qaida, inclusiv în zone rurale din apropierea orașului Jisr al-Shughour (nord-vestul Siriei), a relatat postul de televiziune al-Mayadeen, care emite din Liban. Circa 30 de lovituri au fost aplicate de avioanele militare ruse asupra Army of Conquest. Raidurile aeriene de joi au vizat, de asemenea, alte ținte în provincia Idlib, inclusiv în zona muntelui Zawiya, precum și în provincia Hama, situată mai la sud. Rusia a lansat primele raiduri aeriene în Siria, miercuri, atacând ținte ale grupurilor rebele în vestul țării, inclusiv în provincia Homs. Provincia Idlib are o importanță strategică mare, întrucât este situată în apropiere de provincia Latakia, de pe coasta siriană a Mediteranei, unde se află fieful președintelui sirian, Bashar al-Assad. Army of Conquest a ocupat unele zone în nord-vestul Siriei, alături de alte grupuri insurgente, încă din luna mai, inclusiv orașele Idlib și Jisr al-Shughour, de unde a alungat forțele guvernamentale, avansând spre zonele de coastă. Potrivit presei, Frontul al-Nosra luptă atât împotriva armatei siriene, cât și împotriva rețelei extremiste sunnite Statul Islamic.

GAZ PE FOC Rusia a negat că avioanele sale au bombardat alte obiective decât cele ale grupării Stat Islamic în Siria, ministrul de Externe, Serghei Lavrov, precizând că nu are date despre victime civile, în timp ce Ministerul Apărării a dat publicităţii imagini din timpul raidurilor. Rusia, care susţine demult încercările preşedintelui sirian, Bashar al-Assad, de a rămâne la putere, a lansat miercuri atacuri aeriene în Siria, primul său angajament militar în străinătate după patru decenii. Deşi Lavrov a spus că Rusia efectuează operaţiuni precise împotriva poziţiilor terestre ale grupării SI, SUA şi aliaţii lor şi-au exprimat îngrijorarea că Moscova îi bombardează, de fapt, pe rebelii susţinuţi de Occident, care luptă împotriva lui al-Assad. Secretarul american al Apărării, Ashton Carter, a afirmat că ”Moscova toarnă gaz pe foc”, dar Lavrov a cerut administraţiei americane să furnizeze dovezi în sprijinul acestor acuzaţii.

Citește și:

Avioane militare ruse au bombardat, în premieră, poziții teroriste din Siria

Divergențele dintre SUA și Rusia au rămas aceleași

Rusia nu plănuieşte să trimită trupe în Siria

SUA și Rusia pregătesc o posibilă tranziție în Siria

Secretarul general al NATO dispus să discute cu Rusia

Putin se pregăteşte să atace Statul Islamic în Siria?!