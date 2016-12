Cadavrul unui copil, găsit îngropat

O femeie din Năvodari a fost, ieri după-amiază, martor fără voie la o faptă abominabilă. Prezenţa ei de spirit a făcut însă ca poliţiştii să descopere trupul neînsufleţit al unei fetiţe în vârstă de doar un an, îngropat în centrul Năvodariului, într-o fundaţie de bloc abandonată. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, în jurul orei 15.00, au fost sesizaţi prin 112 de o femeie care le-a povestit că două persoane au ascuns în pământ, într-o groapă din faţa blocului său, de pe strada Midiei, un copil mort. „Nepoata mea a văzut totul de la balcon. Mi-a pus că iniţial a văzut o femeie care ţinea de mână un copil în vârstă de aproape doi ani şi care avea în braţe o pătură în care se vedea că este ascuns ceva. A văzut cum a coborât în groapă, iar la scurt timp a ieşit şi a luat după ea un bărbat. A stat la geam să vadă ce se întâmplă şi nu a durat mai mult de câteva minute când i-a văzut pe cei doi ieşind din groapă împreună cu copilul de mână, însă fără a avea asupra lor pătura. Şi-a făcut curaj şi s-a dus la vecina de sub noi, pe care a rugat-o să meargă cu ea să vadă ce au ascuns cei doi acolo. A simţit că este ceva ciudat. Au găsit locul, au dat puţin pământul la o parte şi au realizat că este un copil mort acolo. Au sunat imediat la poliţie. Nepoata a zis că, dacă i-ar vedea din nou pe cei doi, i-ar recunoaşte cu siguranţă“, a declarat Dumitru Matei, de 63 de ani.

IPOTEZE Trupul neînsufleţit al fetiţei a fost descoperit, înfăşurat într-o pătură, îngropat în pământ, la marginea malului. Totodată, sub pătură, anchetatorii au găsit şi o bluză roşie a unei femei. Din primele cercetări, anchetatorii spun că fetiţa era deja moartă în momentul în care a fost îngropată. „Cauza exactă a decesului o vom stabili cu exactitate după necropsie. La prima vedere nu au fost descoperite urme de violenţă. Cel mai probabil fetiţa are un an, maxim un an şi jumătate. Cadavrul era înfăşat în pătură şi îngropat superficial în pământ. Pe lângă ipoteza crimei luăm în calcul şi posibilitatea ca fetiţa să fi decedat din cauze naturale, iar părinţii să fi recurs, de frică sau de disperare, la acest mod de a scăpa de ea“, a declarat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Andrei Bodean. Cadavrul a fost transportat la Morga Cimitirului Central, iar criminaliştii au demarat o serie de verificări pentru a da de urma celor două persoane.