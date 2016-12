Cadrul didactic “educație sexuală” pleacă un an de la catedră

08:20:59 / 19 Septembrie 2014

Toata comuna ...

Toata comuna are probleme cu logica si cu bunul simt comun ! Adica , aceia care au determinat aceasta situatie , s-au pus in slujba pitipoancei lui Soare , Energeta , care nici macar nu are legatura cu Silistea , ea avand doua apartamente , unul in Medgidia , unde face huta-huta , cu cel de religie , sau cu cel de sport ( in anumite zile ) si mai are un apartament de trei camere la Constanta , unde se da in barci cu cineva mai potent , cu influenta in sistem , iar din cand in cand , cu ochiosul primar , aflat in calduri ... Cum si-a cumparat aceste case , este o poveste interesanta , care se leaga de cati bani a jumulit scoala aceasta cutra , profitand de functia de director si de relatia cu don primar , Ca a vrut sa scape de Raluca , e de inteles . Unele femei o iau razna pe la 40 de ani , mai ales daca se reguleaza cand cu comandantul , cand cu regimentul , hormonii fiind nebunatici , se stie ... In aceasta poveste , totusi , Raluca este o victima si cei care sunt vinovati , de coruptia de pe acolo ( din scoala si din primarie ) , vor plati scump , asa cum plateste Nicusor Porcusorul , seful lor !