Candidat pentru funcția de rector: „Nu voi vota... (!?)“

Cadrele didactice și de cercetare titulare și reprezentanții studenților de la Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) votează astăzi pentru a stabili următorul rector al instituției. Alegerile au început de la ora 9.00 și se vor încheia la 17.00 sau în momentul în care toți cei 125 de reprezentanți cu drept de vot își vor exprima opțiunea. În cursa pentru funcția de rector al UMC au rămas prof. univ. dr. Cornel Panait, cel care a mai avut două mandate de rector în perioada 2004 - 2012 și care în prezent ocupă funcția de prorector, și conf. univ. dr. Ghiorghe Bătrînca, în Departamentul de management în transporturi.

„NU VOI VOTA...“ Dacă primul candidat și-a exercitat dreptul de vot încă de la deschiderea secției de vot, conf. univ. dr. Bătrînca a declarat, pentru ”Telegraf”, că nu își exercită dreptul de vot la acest scrutin. ”Nu voi vota pentru că, din punctul meu de vedere, aceste alegeri nu sunt legale. Metodologia de organizare a alegerilor nu este în conformitate cu legea, a fost modificată de două ori. De asemenea, așa cum am spus și înainte de alegeri, candidatura prof. Panait nu este legală. În acest sens am depus un memoriu la Ministerul Educației și am făcut și o acțiune în instanță, în contencios administrativ, și aștept rezultatele”, a declarat conf. Bătrînca. Acesta a precizat că va cere anularea alegerilor și reluarea votului pe o metodologie corectă, însă a spus că nu și-a îndemnat susținătorii să nu se prezinte la acest scrutin.

PRIORITATEA NUMĂRUL UNU: NORMALITATE „Contracandidatul său, prof. univ. dr. Cornel Panait, a declarat, pentru ”Telegraf”, că a fost la vot încă de dimineață. ”Am votat, vom vedea care este rezultatul pe care îl vom obține și în funcție de el cred că ar trebui să avem atitudini care să justifice opțiunea pe care am avut-o și care să justifice votul obținut. Din punctul meu de vedere, prioritatea numărul unu a viitorului rector, indiferent cine va fi, este ca atmosfera de normalitate și care trebuie să caracterizeze o universitate să se reinstaureze. În ultima perioadă, în universitate s-au petrecut lucruri care au descalificat o parte a celor care au participat la asemenea evenimente, s-a folosit un limbaj total inadecvat, s-au folosit atitudini total nepotrivite”, a declarat prorectorul prof. Panait. În cazul în care niciunul dintre candidați nu va reuși să-și adjudece funcția, se va organiza un al doilea tur de scrutin pe data de 12 martie.

