Caz fără precedent în învățământul constănțean! Vezi ce s-a întâmplat!

Caz fără precedent în învățământul constănțean! Doi elevi de la clasa a VII-a B a Școlii Gimnaziale nr. 36 ”Dimitrie Știubei”, din Constanța, au vrut să facă o glumă și au încercat să îl arunce pe unul din colegi pe geam, de la etajul al doilea. Totul a avut loc într-o pauză, când doi elevi au vrut să glumească și, văzându-l pe un alt băiat în dreptul ferestrei deschise, s-au gândit să îl scoată pe geam. „L-au luat de picioare și de mâini și l-au scos cam jumate afară. Băiatul a început să dea din mâini și din picioare și s-a zgâriat, are vânătăi acum. Dacă în momentele alea se dezechilibra și cădea pe geam? Îl luam în coșciug sau cu cine știe ce alte probleme. Băiatul meu spune că nu le-a făcut nimic ca să-i provoace”, a povestit, pentru ”Telegraf”, Ionela Simion, mama tănârului care a fost victima glumei. Băiatul și-a anunțat părinții printr-un SMS despre incident, iar mama sa a mers la școală pentru a discuta cu elevii. ”Unul dintre ei a ajuns în această clasă după ce a rămas repetent, altul este de asemenea transferat, la fel ca și băiatul meu, pe care l-am transferat în acest an. Când am încercat să discut cu ei, tăceau și au spus că sunt conștienți că, dacă se întâmpla ceva mai grav, ei erau responsabili. Dar cum poate fi responsabil un copil de clasa a VII-a?”, a întrebat retoric femeia. Mama tânărului a discutat și cu diriginta, care i-a chemat la o ședință pe părinții celor doi elevi agresori, în care vor participa toți cei implicați. ”Totul a pornit de la o glumă proastă, din câte am discutat cu elevii, pe scurt, copilul nu a fost chiar scos pe geam, a fost doar o încercare, în glumă. Trebuie să discut și cu părinții elevilor, și cu cei trei tineri mai pe larg, pentru a vedea foarte clar ce s-a întâmplat și să vedem ce măsuri se impun”, a declarat, pentru ”Telegraf”, diriginta clasei, prof. Nicoleta Iosif. Directorul Liceului Teoretic ”Decebal”, de care aparține Școala nr. 36, prof. Liliana Svinarciuc, nu știa nimic despre incident.