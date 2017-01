Ce străzi din Constanţa vor fi iluminate cu led-uri

Problema iluminatului public este una dintre cele mai stringente în multe localități din România. În unele zone, acest serviciu public lipseşte cu desăvârşire, în special în părțile mărginaşe ale localităţilor. Culmea, acest lucru este valabil chiar și pentru municipiul Constanța, orașul-simbol de la malul mării, unde, pe unele străzi, iluminatul public nu există. Asta nu din cauza lipsei de implicare a administrației locale, ci ca urmare a faptului că orașul este în continuă extindere, în Constanța apărând cartiere noi. Chiar dacă, în urmă cu 10 ani, Primăria Constanța, la inițiativa fostului primar Radu Mazăre, a reabilitat acest sistem în totalitate, scoțând municipiul din beznă, în cea mai mare parte a sa reţeaua de iluminat public din oraș s-a învechit, iar becurile actuale au un consum mare de energie pentru standardele prezentului. Asta duce la costuri foarte mari și îngreunează bugetul administraţiei publice locale.

PROIECT AMPLU

Pentru că municipiul Constanța este un oraș-port și turistic în același timp, autoritatea trebuie să țină pasul cu nevoia de dezvoltare. De aceea, Primăria Constanța a realizat un proiect care vizează refacerea integrală a sistemului de iluminat din cinci cartiere: Baba Novac, Compozitorilor, Palazu Mare, Peninsulă și Constanța Sud (zonă cunoscută și sub numele de Veterani). În plus, sunt vizate și bulevardele Tomis (între bulevardele Ferdinand și Al. Lăpușneanu), Mamaia (între strada I.G. Duca și bulevardul Aurel Vlaicu), Aurel Vlaicu (între bulevardul I.C. Brătianu și bulevardul Mamaia) și Ferdinand (între strada Mihai Viteazu și Gara CFR). Proiectul are o valoare de 32,7 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene (25 de milioane de lei), de la Guvern (5,6 milioane de lei) și Primăria Constanța (600.000 de lei). Vor fi schimbați toți stâlpii vechi de iluminat din beton cu alții noi, din metal, și vor fi instalate corpuri noi de iluminat (clasice pentru cartiere și pe bază de led pentru bulevarde și Zona Peninsulară). ”În total, vor fi montați prin acest proiect 1.589 de stâlpi și 2.230 de corpuri de iluminat”, a spus Claudiu Ilie, reprezentantul Luxten, firma care se va ocupa de lucrări. El a precizat că lucrările trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului, deoarece aceasta este una dintre condițiile impuse de Uniunea Europeană.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Una dintre noutățile din acest proiect este că, la fel ca în multe orașe mari din Europa, Constanța va trece, în special pe bulevarde, la sistemul de iluminat public pe bază de led. “Această sursă este mai eficientă din punctul de vedere al consumului, ceea ce înseamnă o economisire a curentului pentru iluminatul public”, a spus administratorul Zonei Metropolitane Constanța, Ani Merlă. Pe de altă parte, reprezentanți ai Primăriei au afirmat că, în cartiere, s-a păstrat sistemul clasic de iluminat pe bază de sodiu, deoarece are o intensitate a luminozității mai redusă, mai potrivită pentru respectarea orelor de somn. O altă noutate din acest proiect este că, odată cu reabilitarea sistemului de iluminat public, toate cablurile de pe stâlpi vor dispărea și vor fi îngropate. ”Am discutat cu toate societățile care furnizează servicii de telecomunicații speciale și i-am rugat pe reprezentanții acestora ca, odată cu săpăturile de îngropare a rețelei de cablu pentru iluminatul public, să introducă în pământ și cablurile de telecomunicație. În Zona Peninsulară mai avem de îngropat cablurile de pe 16 străzi, din cele 37 modernizate printr-un alt proiect”, a punctat Ani Merlă. Ea a mai spus că, în viitor, Primăria Constanța are de gând să refacă iluminatul public în toate cartierele municipiului.