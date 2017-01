Ce vești ne dau meteorologii pentru următoarele 3 zile?

Pentru prima zi a săptămânii, meteorologii anunță, pentru Dobrogea, vreme extrem de geroasă. ”Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua, iar vântul va sufla slab şi moderat”, anunță Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -15 şi -9 grade C, iar cele minime între -18 şi -10 grade C. Indicele de confort termic va coborî, pe arii restrânse, sub pragul critic de -32 grade.

Informare ANM: COD PORTOCALIU DE GER

Se anunță ger persistent in județul Constanța, cu minime între -29 si -15 grade Celsius, începând cu ora 10.00. Perioada de valabilitate: 09.01.-10.01.17.

De asemenea, meteorologii anunță că izolat va fi ceaţă cu depunere de chiciură.

COD PORTOCALIU DE GER ÎN APROAPE TOATĂ ŢARA. SE VOR ÎNREGISTRA -29 GRADE CELSIUS

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod portocaliu de ger, valabilă luni şi marţi, pentru aproape toată ţara.

Meteorologii avertizează că, în intervalul menţionat, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania şi în Maramureş, gerul se va intensifica, astfel încât minimele vor fi cuprinse, în general, între -29 şi -15 grade, iar maximele între -15 şi -10 grade.

Totodată, ANM a emis şi o atenţionare cod galben de ger pentru cinci judeţe din vestul ţării, respectiv Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş Severin. Aici, vremea va fi geroasă îndeosebi în cursul nopţilor şi al dimineţilor, când valorile termice se vor situa frecvent sub -15 grade.

Marți, 10 ianuarie, vremea va fi schimbătoare ca aspect, iar temperaturile vor creşte faţă de ziua precedentă. Cerul se va acoperi treptat. Mai ales în timpul nopţii, pe arii extinse vor fi precipitaţii, predominant sub formă de ninsoare. În partea de est a Dobrogei, unde precipitaţiile vor fi mixte, se va depune polei. Vântul slab şi moderat se va intensifica noaptea, cu viteze care la rafală vor depăşi 60 km/h, spulberând şi troienind zăpada. Stratul nou depus va fi de 10 - 20 cm. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -13 şi -4 grade C, iar cele minime între -10 şi -3 grade C. Miercuri, 11 ianuarie, meteorologii susțin că vremea va fi în general închisă şi rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult noros ziua, când pe arii extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare. Vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu viteze care la rafală vor depăşi 55 km/h, spulberând şi troienind zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 şi 2 grade C, iar cele minime între -11 şi -6 grade C.