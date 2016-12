Cea mai bună coloană sonoră de film

Muzica din trilogia ”Stăpânul inelelor / The Lord of the Rings” ocupă primul loc într-un top al celor mai bune coloane sonore de film din toate timpurile, informează bbc.com. Compusă de Howard Shore, coloana sonoră din trilogia ”Stăpânul inelelor” a ocupat, pentru al şaselea an consecutiv, primul loc în acest clasament întocmit de postul Classic FM, pe baza voturilor exprimate de fani. Coloana sonoră din ”Lista lui Schindler / Schindler's List”, compusă de John Williams, ocupă locul al doilea, în timp ce muzica din filmul ”Gladiatorul / The Gladiator”, compusă de Hans Zimmer, a ocupat locul al treilea.

Topul 5 al celor mai bune coloane sonore de film este completat de compoziţiile din filmele ”Războiul stelelor / Star Wars” (John Williams) şi ”Departe de Africa / Out of Africa” (John Barry). Muzica lui John Williams apare de opt ori în Top 30, inclusiv graţie unor pelicule celebre, precum ”Jurassic Park”, ”Salvaţi soldatul Ryan / Saving Private Ryan”, ”E.T. Extraterestrul / E.T. The Extra-Terrestrial” şi ”Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark”. De asemenea, autorii topului au constatat o creştere uriaşă în popularitate a muzicii compozitorului James Horner, care a murit într-un accident de avion, în acest an. Patru dintre filmele la care a colaborat, ”Inimă neînfricată / Braveheart”, ”Titanic”, ”Apollo 13” şi ”Avatar”, figurează în Top 100.

