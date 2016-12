Chris Froome are cel mai mare salariu din ciclismul profesionist

Ciclistul britanic Chris Froome și-a prelungit contractul cu Team Sky până în anul 2018, noul acord transformându-l în cel mai bine plătit rutier din plutonul profesionist. Conform publicațiilor franceze „Le Parisien“ și „Le Figaro“, Froome va încasa 5,2 milioane de euro pe an, depășindu-l pe spaniolul Alberto Contador, care primește în prezent 5 milioane de euro pe sezon la echipa Tinkoff. Chiar și în aceste condiții, Chris Froome rămâne departe de cel mai bine plătit ciclist din istoria sportului cu pedale, americanul Lance Armstrong, care încasa 10,7 milioane euro pe sezon în 2002, în perioada sa de glorie. De menționat însă că 60 la sută din salariul lui Armstrong era suportat de către sponsorii săi, lucru valabil și în cazul lui Contador. Fără susținerea sponsorilor, Froome s-ar afla deasupra lui Lance Armstrong în ierarhia celor mai bine plătiți cicliști din lume, cu 4,28 milioane euro.

Chris Froome (30 de ani) este primul britanic dublu câștigător al Turului Franței și rulează pentru echipa Sky din 2010. „Sunt încântat de anunțul prelungirii contractului meu cu echipa Sky până la sfârșitul anului 2018. Sunt nerăbdător să obținem alte victorii împreună. Sky este esențială în victoriile mele de până acum, deci a fost o decizie ușor de luat. Valorile lor sunt și ale mele și sunt mândru să alerg pentru o echipă care demonstrează că poate câștiga curat cea mai mare cursă din lume. 2015 a fost un an magnific pentru mine, atât personal, cât și profesional, și este un mod frumos de a începe anul 2016. Sunt mai motivat ca oricând și am mari ambiții în acest an olimpic”, a declarat Froome.

„Chris nu este doar unul dintre rutierii cei mai talentați și cei mai angajați de pe planetă, el este și un formidabil ambasador pentru sport. Sky este mândră că el este liderul său. Este un câștigător și asta înseamnă mult înaintea debutului noului sezon”, a afirmat directorul de cursă al Sky, Dave Brailsford. Froome va începe sezonul 2016 cu Herald Sun Tour, o cursă pe etape programată în Australia între 3 și 7 februarie.

