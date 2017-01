Colțul Troll-ului - Apple, cumpărată cu mărunțiș de-un bugetar român

A apărut propunerea ca parchetele să fie recompensate cu procent din prejudiciile recuperate. Vă dați seama că, în doi ani, topul Forbes 500 s-ar schimba radical. Bill Gates ar fi pe 2, sub Pandele Inspectorescu, un fost angajat al Direcției Antifraudă, care, în ziua în care legea recompensei, ca s-o numim așa, a intrat în vigoare, a ieșit la plimbare prin Portul Constanța. „Practic, eram un bugetar clasic, cu un salariu de câteva mii de lei pe lună și cu un chef de muncă variabil, cuprins între „politruc supra-plătit“ și „deloc“. Călăream florărese, băbuțe cu urzici și orice altă companie mică de la colț de stradă. Apoi a venit legea asta și mi-am zis că 20% din prejudiciul de 10 bani cauzat de engros-ul care vânduse un șurub fără factură nu-i combinație. Așa că mi-am luat inima în dinți și am mers în port. La primul depozit pe stânga, cum intri, am văzut câțiva docheri care încărcau un tir. I-am întrebat ce fac și mi-au spus, râzând, că trimit contrafăcute pe blat către magazinele de lux din oraș. Le-am zis și eu că sunt de la Fisc. Și ce dacă, au răspuns, vizibil amuzați de întreaga situație. Înarmat cu noua lege, însă, i-am pus la punct. Și nu doar pe ei. Am mai fost la vreo zece depozite în aceeași zi. Ulterior, am încasat prima de 20% și mi-am zis să fac un lucru inteligent - să investesc în companii de succes. Așa că am cumpărat Apple, Microsoft și Google, iar cu banii rămași mi-am luat un arhipelag în Maurițius și am cumpărat Norvegia și Suedia. Îmi place că pe hartă par un leu, iar eu am mulți lei. E de bun gust“ - cam așa ar suna mărturia din Forbes a lui Inspectorescu.