Concert de Anul Nou (pe rit vechi) pe ritmuri... pop-rock

Un concert exploziv, atipic, de Anul Nou, i se pregătește publicului constănțean mâine seară, de la ora 18.30, la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Intitulat „A Whole New World”, concertul se va desfășura sub bagheta dirijorului constănțean Ionuț Pascu și cu participarea orchestrei simfonice și a corului TNOB. Soliștii serii vor fi sopranele Madeleine Pascu, Daniela Vlădescu și Smaranda Drăghici, precum și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru. Programul este unul atipic pentru concertele de Anul Nou, „ceva „extraordinar, care trebuie să provină din afara ordinarului”, cum a specificat dirijorul Ionuț Pascu, adică: Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Lloyd Weber, Leonard Bernstein şi George Gershwin.

MUZICĂ BUNĂ DE... COLECȚIE

„Chiar dacă programul este unul care poate fi încadrat, fără rezerve, în categoria „divertisment” (douăzeci de piese, care mai de care mai antrenante sau aducătoare de nostalgie), trebuie să nu uităm că actuala generație de părinți/bunici a crescut ascultând The Beatles, Deep Purple, Queen și altele asemenea. Includ aici fără rezerve și melomanii sălilor de concert. Practic, programul ales este o colecție de muzică bună pop-rock, devenită „clasică” pentru mulți tineri peste 50 de ani și îmbrăcată de gală. Spre exemplu, celebra „Smoke on the Water” primește haine orchestrale pur simfonice - fiind chiar „Uvertura” concertului, „Twist and Shout” și „We Will Rock You” încing atmosfera primei părți, iar complexa „Bohemian Rhapsody” o încheie. Aici merită menționat faptul că zece din cele 20 de piese vor beneficia și de participarea corului, deci vorbim de sonorități ample”, a specificat cel care semnează conceptul acestui concert-eveniment și căruia îi aparține și conducerea muzicală, Ionuț Pascu.

MUZICĂ DE FILM ȘI ANIMAȚII

„Piesele vocale solistice, extrase din animații aparținând lui Walt Disney („Aladdin”, „Pinocchio”) sau din spectacole celebre de pe Broadway, vor aduce nota de tandrețe a serii („Fantoma de la Operă”, „Evita”), iar finalul îi reunește apoteotic pe toți în piesa deja devenită imn internațional al carității și bunei conviețuiri, „We Are the World”. Bineînțeles, muzica de film nu lipsește din tot acest mozaic sonor, Ennio Morricone sau Alfred Newman fiind doi dintre compozitorii de gen prezenți în program. De fapt, ideea acestui „ecumenism” muzical este prezentă în toată muzica de film, care are mare priză la generația actuală de tineri (formată din toți cei care se simt tineri, cu vârste cuprinse între 12 și 99 de ani). Este publicul către care este bine să ne focalizăm atenția în situații extraordinare, cum este aceasta”, a mai precizat Ionuț Pascu.

BILETE

Cei care doresc să nu rateze concertul de Anul Nou pot să-și achizioneze tichete de la casa de bilete din incinta teatrului, la prețurile de 25, 30, 40 și 50 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Elevii și studenții vor plăti pe un tichet 15 de lei, iar pensionarii - 20 de lei.