Concertul „A Whole New World”, reluat pe 1 martie

Cei care nu au putut ajunge sau nu au mai găsit locuri pentru concertul dedicat Anului Nou muzical, de la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, primesc o veste bună: evenimentul „A Whole New World” va fi reluat de Mărțișor, pe 1 martie, de la ora 19.00.

Dirijorul constănțean Ionuț Pascu a promis publicului ceva extraordinar și s-a ținut de făgăduială. Extraordinar a fost concertul „A Whole New World” de vineri seară, la fel cum ieșit din comun a fost repertoriul ales - „clasici” ai muzicii pop-rock și muzică de film - și neobișnuită a fost prezența publicului. Spectatori fideli ai TNOB de toate vârstele au fost atrași de programul propus. În sală s-a stat în picioare, s-a stat și jos, pe treptele de la intrările laterale, s-a stat și pe treptele de la balconul înțesat de tineri.

„CLASICII” MUZICII POP-ROCK

20 de momente muzicale - Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein şi George Gershwin, Jeanine Tessori - și faimoasa „Hora Staccato” a lui Grigoraș Dinicu, de la bis, au constituit deliciile serii. Soliștii serii, care, alături de cor, au interpretat hiturile din program, au fost sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu și Smaranda Drăghici, respectiv tenorii Răzvan Săraru și Doru Iftene.

Unul dintre cele mai aplaudate (și complexe) momente ale serii a fost „The Girl in 14G”, care a avut-o protagonistă pe Smaranda Drăghici. „Este o piesă foarte grea, foarte solicitantă, dar este atât frumoasă încât, pe măsură ce am studiat-o și am cântat-o, mi-a plăcut din ce în ce mai mult. Mă bucur că am ajuns să o cânt aici. Concertul a fost o bucurie pentru toată lumea. Am dansat și la repetiții, și în culise, așteptându-ne rândul să intrăm pe scenă, ceea ce nu se întâmplă de obicei, când muzica e mai... sobră. Ne-am simțit cu toții foarte bine pe scenă. Mai așteptăm publicul la acest concert și în martie”, a spus tânăra soprană Smaranda Drăghici.

„REGULI, PROPORȚII ȘI EXALTĂRI INTELECTUALE”

„De obicei luminoase, aceste concerte extraordinare aduc pe scenă o selecție repertorială foarte accesibilă publicului larg, cum ar fi, spre exemplu, cele mai cunoscute dintre valsurile și polcile lui Johann Strauss. Nota generală este una festivă, care implică mai mult un proces emoțional direct decât unul intelectual. Muzica simfonică „dansantă” a fost dintotdeauna preferata publicului larg, nepretențios și nespecializat. A nu se înțelege cumva că e o observație depreciativă! Dimpotrivă, sunt cel care crede în cultura muzicală accesibilă ca fiind locul de întâlnire al utilului cu plăcutul: aici poate avea loc procesul de educare progresivă, urmărind dezvoltarea și rafinarea discernământului în marele ocean al ofertelor de divertisment. E greu de crezut că în școala elementară pot fi înțelese și practicate probleme matematice de nivel universitar. Muzica, fiind tot un limbaj abstract (și o știință în egală măsură), lucrează tot cu reguli, proporții și exaltări intelectuale, urmând, din punct de vedere istoric, un lung proces de emancipare a ceea ce acum numim generic „disonanță”. Cu alte cuvinte, publicul se formează, se crește și se educă cu răbdare și tact pedagogic”, este de părere dirijorul Ionuț Pascu.

Weekend-ul cultural de la TNOB, inaugurat cu un concert exploziv, de sărbătoare, a continuat sâmbătă, în pași de dans, alături de „Spărgătorul de nuci”, încheindu-se, ieri seară, într-o notă de bună dispoziție, cu „Don Pasquale”, de Donizetti, sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu.