Concurența lovește cinematografele în box-office

START ÎN FORȚĂ Consiliul Concurenţei (CC) a început în forță noul an și a amendat companiile Intercomfilm Distribution şi Hollywood Multiplex Operations cu 107.571 lei (37.000 euro) pentru încheierea unei înţelegeri anticoncurenţiale în piaţa cinematografelor. Cele două companii au recunoscut că au încălcat legea și au beneficiat de reducerea sancțiunilor; astfel, Cele două companii au recunoscut că au încălcat legea şi au beneficiat de reducerea cuantumului amenzilor. Intercomfilm Distribution va plăti 7.675 lei, iar Hollywood Multiplex Operations - 99.896 lei. Investigația în acest sector de piață a fost declanșată în iunie 2013, când CC a constatat că cele două companii au fixat preţuri de revânzare, contractul de exploatare a filmelor încheiat între ele conţinând o clauză expresă care prevedea că „preţul minim de intrare la spectacolele de cinema va fi stabilit de comun acord“. Ce-i în neregulă aici? Simplu. Conform prevederilor în vigoare, o înţelegere între un furnizor şi un distribuitor pentru a stabili preţul la care urmează să-şi revândă produsele (resale price maintenance) reprezintă o practică anticoncurenţială. În urma unei înțelegeri de acest tip, consumatorii sunt afectați direct, neputând beneficia de prețuri mai mici, întrucât distribuitorul nu poate reduce preţurile sub cele stabilite cu furnizorul. Așadar, data viitoare când mergeți la cinema și nu vi se cer 60 lei pentru un singur bilet, dați un Like în gând Concurenței.

O PRIMĂ CONCENTRARE Și pe partea de fuziuni, 2016 pare să fie un an plin pentru CC. Instituția analizează deja o primă operațiune de concentrare economică, prin care compania italiană TCH achiziţionează grupul Cogeme, din care fac parte Cogeme Set Spa Italia, Cogeme Set RO SRL România, producător de componente auto, şi Cogeme Set Precision Part India. TCH, înfiinţată în 2014, face parte din grupul italian Palladio Finanziaria Spa care activează în domeniul financiar, în industria chimică, în sectorul alimentar și în agricultură. Cogeme este prezentă în România din 2005, când a deschis o fabrică la Miceşti, lângă Piteşti. TCH va plăti în total 23,5 milioane euro, iar concentrarea economică depășește pragurile valorice prevăzute de lege, de unde și activarea Concurenței.