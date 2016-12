Cristian Pletea s-a întors acasă cu o salbă de medalii

Privit ca unul dintre viitoarele staruri ale tenisului de masă mondial, Cristian Pletea a dat încă o dovadă a valorii sale, reușind să câștige patru medalii în întrecerea cadeților la Campionatele Europene, desfășurate la Bratislava (Slovacia), săptămâna trecută. Constănțeanul, care ocupă primul loc în clasamentul mondial al cadeților, a devenit campion european la simplu și la dublu mixt, a jucat finala la dublu băieți și s-a clasat cu România pe ultima treaptă a podiumului în competiția echipelor. „Mă așteptam să câștig medalii, pentru că de doi ani aștept aceste rezultate și știam că trebuie să vină. Sigur, cea mai prețioasă este cea de la simplu, mai ales că-mi doream mult să devin campion european. Era și ultima șansă, ținând cont că din sezonul următor voi trece la juniori. Am avut emoții din cauza presiunii, pentru că toată lumea se aștepta să câștig, dar m-am antrenat foarte bine și jocul meu a fost peste al adversarilor. Cel mai greu a fost în optimile de finală, împotriva francezului Leo De Nodrest, pe care-l învinsesem cu 3-2 în ultimul meci direct. De această dată, m-am concentrat și am trecut de el fără probleme. La dublu mixt am jucat alături de rusoaica Maria Taylakova, iar pentru ea a fost un pic mai dificil, ținând cont că făcea pereche pentru prima oară cu un străin. Am fost favoriți principali, amândoi vorbim engleză, astfel că ne-am stabilit strategia și am câștigat”, a povestit sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța.

SPRIJINIT DE ANTRENORUL STELIAN HAȘOTI

La Bratislava, Pletea l-a avut alături pe antrenorul care l-a descoperit, Stelian Hașoti, tehnicianul constănțean pregătind echipa de cadeți a României. „Mi-aș fi dorit să fie patru medalii de aur, dar nu poți să câștigi totul. Este un rezultat foarte bun și împreună cu ceilalți antrenori care au contribuit la pregătire, Viorel Filimon și Liliana Sebe, suntem foarte mulțumiți. Cristi s-a autodepășit, a jucat formidabil și a arătat de ce este pe primul loc în lume la cadeți. Ar fi fost mare păcat să nu câștige la simplu, mai ales că așteptam de doi ani acest titlu european. În întrecerea pe echipe nu l-a ajutat colegul Rareș Sipoș. Acesta nu a câștigat împotriva unor adversari pe care ar fi trebuit să-i învingă, dar nu-l putem acuza pentru că mai există și astfel de momente”, a spus Hașoti. Tehnicianul a ținut să le mulțumească medaliaților europeni la dublu mixt la seniori, constănțenii Eliza Samara și Andrei Filimon, cei care s-au antrenat alături de Pletea. „Au jucat foarte mult cu el, iar acest lucru s-a văzut, pentru că i-a crescut valoarea considerabil în ultimii ani”, a spus Hașoti. „Andrei mi-a dat multe sfaturi, să mă încălzesc bine înainte de meci, să mă concentrez doar asupra jocului și a adversarului, să-mi stabilesc o tactică și să o pun în practică”, a adăugat Pletea, care îl are drept idol pe chinezul Zhang Jike și consideră că principalele sale arme sunt serviciul și prima minge.

OFERTAT DIN GERMANIA

Performanțele obținute au atras atenția cluburilor puternice din Europa, constănțeanul primind deja două oferte din Germania, de la cluburile din Bremen și Saarbrucken. „Ofertele vin, dar federația nu acceptă ca jucătorii sub 18 ani să plece din țară. Eu mi-aș dori să joc în Germania, unde aș primi un salariu de 1.000 de euro pe lună”, a spus Pletea, care va merge totuși, la 10 august, în Germania, la Saarbrucken, pentru un cantonament oferit de sponsorul său principal, firma de echipament sportiv Tibhar, care îi asigură și un salariu anual, cu bonusuri de performanță. Marea provocare va veni la finalul anului, când va lua startul la Campionatele Mondiale de cadeți din Franța. „Mi-am propus să urc cât mai sus, măcar în optimi, și să fac un joc bun. Este ultima mare competiție la cadeți, iar de anul viitor voi merge la juniori. Până la trecerea la seniori, mi-am propus să adun opt medalii de aur la Campionatele Europene”, a explicat Pletea, care este campion al României la seniori, cu CS Top Spin 08 Constanța. „Cred că în doi-trei ani va face saltul către lotul național de seniori al României”, a pronosticat antrenorul Stelian Hașoti.