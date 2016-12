CSU Neptun, învinsă pe final la Bacău

Speranțele celor de la CSU Neptun de a încheia anul cu o serie de trei succese consecutive s-au spulberat, după ce formația pregătită de Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie a pierdut duminică în fieful celor de la CS Știința Bacău, scor 27-28 (15-13), în etapa a 8-a a Diviziei A la handbal feminin. Constănțencele au cedat pe final, după ce au fost în avantaj pe tabela de marcaj pe tot parcursul întâlnirii. „Am condus tot meciul, dar am pierdut în ultimele două minute, când am avut două eliminări. La scorul de 26-24 în favoarea noastră, gazdele au marcat de trei ori consecutiv, apoi am reușit să egalăm, chiar dacă eram în dublă inferioritate numerică. Am primit primit gol după o forțare, iar în ultimele secunde am căutat din nou egalarea. Am înlocuit portarul cu o jucătoare de câmp, dar nu am reușit să înscriem. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar este o înfrângere care mi-a lăsat un gust amar. Fetele au muncit, au făcut un joc bun și ne-ar fi prins bine să legăm două victorii”, a spus antrenorul Ionuț Pușcașu. Pentru CSU Neptun au marcat: Birton 9, Ciucanu 4, Filip 4, Bari 4, Căldare 3, Pintilie 2, Mușat 1. Săptămâna viitoare, gruparea de pe litoral va susține ultima partidă oficială din acest an, întâlnind în Sala Sporturilor, duminică, pe Spartac București.

Celelalte rezultate ale etapei: SCM Pitești - HM Buzău 31-34, Spartac București - CNOT Iași 29-23, CSM București II - CSU Tîrgoviște 39-21, Dinamo București - ACS Șc. 181 SSP București 37-22, CSU Știința București - Rapid Usl Metrou București 13-34, HC Activ CSO Plopeni - HCF Piatra Neamț 21-26.

Clasament: 1. Rapid Usl Metrou București 24p (8j, 307-160), 2. Dinamo București 18p (7j, 236-154), 3. CSM București II 18p (8j, 256-183), 4. HM Buzău 18p (7j, 258-214), 5. SCM Pitești 16p (8j, 264-223), 6. CSU Știința București 12p (7j, 185-183), 7. HCF Piatra Neamț 12p (8j, 227-246), 8. CS Știința Bacău 10p (8j, 200-217), 9. HC Activ CSO Plopeni 9p (8j, 215-221), 10. CSU NEPTUN 9p (7j, 166-211), 11. ACS Șc. 181 SSP București 6p (7j, 197-253), 12. ACS Spartac București 3p (6j, 193-269), 13. CNOT Iași 0p (4j, 103-139), 14. CSU Târgoviște 0p (8j, 189-312).

