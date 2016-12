Daum debutează la cârma naționalei tricolore

Numit în urmă cu două luni la cârma naționalei României, primul selecționer străin din istoria tricolorilor, Christoph Daum, își face debutul duminică, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Cluj Arena, în meciul cu reprezentativa Muntenegrului, primul din Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Tehnicianul german nu-l va putea folosi pe căpitanul Vlad Chiricheș, accidentat, astfel că-l va titulariza în centrul defensivei pe Cosmin Moți, dar pregătește și mai multe surprize. Cea mai mare ar fi să înceapă din primul minut cu Dorin Rotariu, în postura de mijlocaș ofensiv, dar și cu doi atacanți, Florin Andone și Claudiu Keșeru, în timp ce Nicolae Stanciu va fi retras la mijlocul terenului. „7-8 jucători din echipa de duminică îi știu deja. Mai sunt unele posturi unde nu am luat încă o decizie definitivă. Vom încerca să jucăm cel mai bun fotbal al nostru indiferent de starea gazonului. Vom da tot ce avem mai bun și vom câștiga la Cluj”, a anunțat Daum. „Muntenegru are jucători de calitate înaltă, ca Jovetic, Savic şi Beqiraj. Tomasovic, fundaşul stânga, joacă în Belgia, a marcat de multe ori din faze fixe. În al doilea rând, sunt foarte buni la fazele fixe, mai ales la cornere. În al treilea rând, au un joc foarte compact, distanţa dintre linii este mică. Ceea ce înseamnă că, dacă vom juca lent, va fi ca şi cum ne lovim de un zid. Deci, va trebui să jucăm în viteză. Şi în al patrulea rând, au jucători de contraatac, rapizi, care ne pot surprinde dacă lăsăm garda jos. Cel mai important lucru este să fim concentraţi şi să jucăm împotriva unei singure echipe, nu şi împotriva noastră. În plus, avem avantajul terenului propriu”, a completat secundul lui Daum, belgianul Rudi Verkempinck.

Și jucătorii își propun să-i ofere noului selecționer un start cu dreptul. „Ne așteaptă un meci foarte dificil cu Muntenegru. Din 26 de jucători convocați, au 23 de stranieri. Și nu joacă la orice echipe, ci la echipe mari. Sperăm să ne impunem jocul și să câștigăm meciul cu Muntenegru pentru suporteri și pentru noi, ca să ne calificăm la Campionatul Mondial”, a spus Cristian Săpunaru. „Nu ar trebui să ne temem de nimeni, am fost la un Campionat European și nu trebuie să ne gândim decât la ce avem noi de făcut. Avem o echipă foarte bună, suntem capabili de a domina orice adversar, mai ales acasă, unde suntem susținuți de public”, a adăugat portarul Costel Pantilimon.

Echipa probabilă a României: Pantilimon - Săpunaru, D. Grigore, Moți, S. Filip - Stanciu, Hoban, Chipciu - Rotariu - Fl. Andone, Keşeru.

Tot duminică, în Grupa E, vor avea loc încă două partide, Danemarca - Armenia și Kazahstan - Polonia (în direct la Digisport 2), ambele de la ora 19.00.

