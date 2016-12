Delfinii au câștigat All Star Game-ul baschetului amator constănțean

14:59:21 / 25 Aprilie 2015

baschet

initiativa buna, urmaresc baschet in constanta de aproape 20 ani si imi pare rau ca nu mai este mediatizat si nu se investeste in el. Sincer am vazut o mana de pnl-isti care se tot fofilau pe acolo si nu intelegeam care le este rolul. Pe tot parcursul turneului nu i-am vazut dar se pare ca au venit sa isi asume niste merite care nu le sunt adresate. PACAT