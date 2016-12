Dezastru într-un hipermarket renumit! Vezi ce s-a găsit!

21:01:18 / 13 Ianuarie 2016

Sunt un om statornic

Eu cumpar numai de la REAL Constanta Nord . Nu doresc sa le fac publicitate gratuita insa este mall-ul de la care fac cumparaturile de la infiintare si nu am avut niciodata probleme. Multi au uitat de acest mall deoarece mai aproape de oras au aparut altele mai impunatoare dar la care diferenta de bani este in buzunarul medicului dupa ce cumperi produse de acolo.Este vremea sa nu mai fugim dupa "oferte speciale" de marfuri expirate ,spalate si ambalate frumos ,doi in unu este o pacaleala .Un pret mai mare la un produs inseamna calitate ,un pret mic inseamna deseori teapa.