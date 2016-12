Dezvoltarea carierei femeilor din domeniul sanitar

Ieri a avut loc conferinţa de închidere a proiectului “O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”. Beneficiarul proiectului a fost Asociaţia ”Centrul Român de Iniţiative”, iar parteneri - Federaţia Sindicală “Sanitas”, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe ANA. Proiectul a avut drept obiectiv asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive, pentru femeile din domeniul sanitar şi a îndeplinit în proporţie de peste 100% indicatorii propuşi. “În primul an de implementare, 2011, a fost aplicat, la nivelul personalului din domeniul medical românesc, un chestionar ce viza segregarea de gen în sectorul de sănătate, realizându-se o analiză comparativă între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte nivelul de ocupare, profesiile, posibilităţile de dezvoltare a carierei şi veniturile în cadrul sistemul sanitar”, potrivit organizatorilor. Pe baza rezultatelor obţinute şi folosind inclusiv date statistice ale Ministerului Sănătăţii, alături de date de la principalele instituţii decidente din sectorul medical, a fost realizată o cercetare privind segregarea profesională bazată pe gen în Sănătate, în special în ceea ce priveşte implicarea femeilor în nivelul de management corespunzător procesului de luare a deciziilor. De asemenea, au mai spus realizatorii proiectului, au fost identificate poveşti de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere din cadrul instituţiilor din sistemul sanitar, care au fost folosite pentru publicarea unei broşuri cu Poveşti de succes ale femeilor din domeniul sanitar. În al doilea an de implementare a proiectului, 2012, partenerii proiectului au organizat opt sesiuni de lucru regionale, în cadrul activităţii de “Promovare a principiului egalităţii de şanse şi de gen prin activităţi orientate către combaterea discriminării în sistemul de sănătate”. Tot în al doilea an au fost elaborate şi diseminate un Ghid pentru dezvoltarea carierei femeilor în sistemul de sănătate şi un Ghid pentru constituirea unei reţele profesionale şi interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate şi o campanie de informare şi creştere a conştientizării privind principiul egalităţii de şanse şi de gen şi promovarea carierei femeilor în sistemul de sănătate. În al treilea an, 2013, au fost organizate sesiuni de formare, în cadrul activităţii A.3. „Sprijin pentru crearea de reţele profesionale şi interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, inclusiv programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei“. În cadrul proiectului au mai fost organizate cursuri de antreprenoriat şi de utilizare a calculatorului, în mai multe euroregiuni din ţară, cursuri de calificare în meseria operator introducere, validare şi prelucrare date, la care au participat peste 300 de femei din domeniul sanitar. Şi acţiunile au continuat. Unul din rezultatele importante ale proiectului îl constituie reţeaua profesională şi interprofesională pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, www.promovareata.ro. Portalul PromovareaTa.ro este un website adresat comunităţii profesionale medicale, orientat către îmbunătăţirea actului profesional şi a actului legislativ. PromovareaTa.ro doreşte să promoveze femeile şi dezvoltarea lor profesională, prin încurajarea schimburilor de experienţă între membrii comunităţii medicale. Utilizatorii au oportunitatea de a-şi creşte propria vizibilitate pe piaţa de profil, prin completarea unui profil şi a unui mini-CV, şi de a-şi crea o reţea de contacte din întreaga ţară şi din străinătate, prin oferirea unei imagini profesionale corecte.