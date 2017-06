Dosarul avalanşei din Munţii Retezat, preluat de Parchetul General

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) au preluat, marţi, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg dosarul celor doi alpinişti care şi-au pierdut viaţa în urma avalanşei care a avut loc, sâmbătă, în Munţii Retezat.

"În cursul zilei de astăzi, 25 aprilie 2017, la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie, s-a înregistrat dosarul penal având ca având ca obiect moartea a doi copii în urma avalanșei din Munții Retezat. Cauza a fost preluată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg, având în vedere complexitatea actelor de urmărire penală. Cercetările în cauză se efectuează sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 22 aprilie 2017, în jurul orei 07.30, un grup de persoane a plecat de la o cabană situată în Munții Retezat, cu intenția de a se deplasa pe Vârful Peleaga. Ca urmare a avalanșei ce s-a produs pe raza comunei Sălașu de Sus, două dintre persoane, ambele minore, au decedat", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ).

Anterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg au cerut Parchetului instanţei supreme să preia dosarul deschis în urma avalanșei din Retezat în care și-au pierdut viața copiii Dor Geta Popescu și Erick Gulacsi, din cauza complexității cauzei.

Maria Borca, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX, că legea permite ca un parchet inferior să solicite preluarea unui dosar de către un parchet superior. ”Ieri (n.r.- luni) am întocmit un referat prin care am propus să se preia cauza de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru că o socotim o cauză complexă, cu un impact foarte mare. Atât în Codul de Procedură Penală, cât și într-un ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reglementată posibilitatea ca atunci când un parchet ierarhic inferior consideră că are o cauză complexă care îi depășește capacitățile de management al dosarului, poate să facă propunerea de preluare la nivel superior. Noi am socotit că raportat la urmarea cauzei și implicațiile pe care le are și la necesarul de mijloace investigative, este mai indicat să trimitem dosarul la Parchetul Înaltei Curți”, a spus procurorul Maria Borca. Potrivit sursei citate, la Pachetul de pe lângă Judecătoria Hațeg nu există un număr mare de procurori care să se poată ocupa de o cauză atât de complexă. Mai mult, un număr foarte mare de martori - din grupul celor 51 care care au și intervenit și care i-au și ajutat pe cei suprinşi de avalanșă - sunt din București. ”Nu acesta a fost motivul principal pentru care am trimis solicitarea, ci complexitatea cauzei și importanța ei și pentru opinia publică. La Parchetul Înaltei Curți sunt mult mai multe posibilități de management mai eficient al dosarului”, a completat procurorul Maria Borca.

