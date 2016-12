Dueluri decisive în faza grupelor la Trofeul „Telegraf“

A 25-a ediție a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, programează în Sala Sporturilor din Constanța, sâmbătă și duminică, o etapă completă în cele șase grupe, toate meciurile fiind importante în lupta pentru calificare. În turneul principal vor avea loc partidele din etapa a cincea, antepenultima în Grupele A, B și C și penultima în Grupa D. Cele mai tari confruntări sunt Capitol ’84 Constanța - Sian Image Constanța (Gr. A), Inter Năvodari - Municipal Constanța și FC Constanța Marina - Old Boys Năvodari (ambele în Gr. C), precum și Real Constanța - Oportun Mangalia (Gr. D).

În turneul „ultra” old-boys se vor disputa întâlnirile din etapa a treia, antepenultima, mai multe formații fiind în căutarea primei victorii.

Neptun TV va transmite sâmbătă, în direct, meciurile Săgeata Stejaru - CFR Constanţa (Gr. E) și Inter Năvodari - Municipal Constanța (Gr. C).

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

PROGRAMUL PARTIDELOR

SÂMBĂTĂ, 30 IANUARIE

ora 15.00: „Tanța și Costel” Medgidia - Telegraf (Gr. F)

ora 15.45: Real Constanța - Oportun Mangalia (Gr. D)

ora 16.30: Săgeata Stejaru - CFR Constanţa (Gr. E)

ora 17.15: Inter Năvodari - Municipal Constanța (Gr. C)

ora 18.00: Ancora Mangalia - ACS Performer Constanța (Gr. A)

ora 18.45: Perla Murfatlar - Club 29 Constanța (Gr. A)

ora 19.30: Telegraf - FC Amicii Constanța (Gr. D)

ora 20.15: Sparta Techirghiol - Macedonia Ovidiu (Gr. B)

DUMINICĂ, 31 IANUARIE

ora 14.00: Victoria Mihai Viteazu - Liga Ofițerilor (Gr. D)

ora 14.45: Perla Murfatlar - Tistimelu (Gr. E)

ora 15.30: Spada Constanța - Municipal Constanța (Gr. F)

ora 16.15: Vulturii Cazino - Athletic Club 1973 (Gr. C)

ora 17.00: CS Agigea - Săgeata Stejaru (Gr. B)

ora 17.45: AS Vertiroll Constanţa - CFR Constanța (Gr. B)

ora 18.30: FC Constanța Marina - Old Boys Năvodari (Gr. C)

ora 19.15: Capitol ’84 Constanța - Sian Image Constanța (Gr. A)

