Duminică, 400 de copii s-au întâlnit cu Herodot, Popeasca și Kiți-Kiț

O poveste cu cărți, cu multe, multe cărți, un motan negru cu boticul și vârful codiței înmuiate în lapte, Herodot, o pisicuță albă ca neaua, Popeasca, și un șoricel tare cumsecade, Kiți-Kiț, poate să însenineze orice zi, oricât de mohorâtă ar fi ea. Cele trei simpatice animale, înzestrate cu darul vorbirii, sunt companionii domnului Bliț, proprietarul frumoasei biblioteci. Pe toți patru, micuții constănțeni și părinții lor i-au întâlnit, duminică, de Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (20 martie) și în preambulul Zilei Mondiale a Marionetei, celebrată pe 21 martie. Spectacolul „Șoricelul Kiți-Kiț”, de Monica Patriciu, în regia lui Gheorghe Balint, cel care a semnat și scenografia, a fost foarte bine primit de publicul constănțean, având două reprezentații cu sălile arhipline la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”. Domnul Bliț a fost interpretat de Daniel Minciună, iar simpaticii săi companioni au fost însuflețiți cu talent de actorii-păpușari: Claudia Zaharia (Șoricelul Kiți-Kiț), Rovena Paraschivoi (pisicuța Popeasca și Zâna Șoriceilor) și Ion Ciolan (motanul Herodot).

„La baza acestui spectacol se află o poveste adevărată. Am avut doi motani: pe unul îl chema Herodot, iar pe celălalt Popescu. Intrau în casă printr-o ușiță specială pentru pisici și-mi aduceau întotdeauna șoricei: uneori pe jumătate amorțiți, care... înviau în casă. Așa mi-a venit ideea să scriu povestea șoricelului Kiți-Kiț. La fel ca și domnului Bliț, și mie îmi plac foarte mult cărțile, am o bibliotecă foarte frumoasă, și nu pot să suport șoriceii. Am mai avut piese montate la teatrele Țăndărică și „Ion Creangă” din București, la Timișoara, la Bacău, la Botoșani și la Brașov, iar într-o zi, domnul Gherghilescu (n.r. - Vasile Gherghilescu, directorul Teatrului „Căluțul de mare”) m-a întrebat dacă poate să monteze piesa mea la Constanța. Este o premieră absolută, deoarece nu s-a mai jucat nicăieri, și sunt foarte mulțumită de ceea ce a ieșit”, a spus, pentru cotidianul „Telegraf”, autoarea piesei, Monica Patriciu, prezentă, duminică, la premieră.

Citește și:

Duminica lui... Kiți-Kiț

„Șoricelul Kiți-Kiț“ ajunge la Constanța pe 20 martie

Trei zile cu „O rază de soare”