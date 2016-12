Egal mulțumitor și pentru FC Viitorul, și pentru Dinamo

După două succese consecutive, FC Viitorul a încheiat la egalitate, scor 1-1 (Nimely 84 / V. Lazăr 17), partida cu Dinamo București, disputată marți seara, pe stadionul central din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, în etapa a 9-a din Liga 1. Chiar dacă au egalat cu cinci minute înainte de final, constănțenii au dominat întâlnirea, și-au creat numeroase ocazii de a marca și doar intervențiile excelente ale lui Brănescu i-au împiedicat să câștige. „Sunt mulțumit de joc, mai ales că veneam după o deplasare grea și am întâlnit un adversar puternic. Cred că am fost la înălțime și probabil că meritam mai mult. Așa este fotbalul, sunt zile când pur și simplu mingea nu vrea să intre în poartă, chiar dacă ne-am creat multe ocazii. Am fost la cârma meciului de la început, ne-am impus jocul, dar a venit acel gol, însă am reacționat bine. Până la urmă, este un rezultat echitabil, deși ne-ar fi prins bine cele trei puncte. Suntem pe un drum bun, dar mai avem de muncit. Jucătorii trebuie să facă mai mult pe teren, să-și dorească mai mult, să pună în practică tot ce lucrăm la antrenament pentru că ne place să avem minge și să jucăm. Trebuie să aibă personalitate și să se impună. Cu Dinamo ne-am apropiat de felul în care jucam în sezonul trecut. În mare parte, am folosit principiile noastre și am făcut-o bine, dar putem și mai mult. Trebuie să fim mai atenți în fața porții”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi.

LAUDE PENTRU BENZAR

„Regele” a analizat și evoluția unora dintre elevii săi: Gabi Iancu, care a fost aproape de a înscrie, nimerind transversala din lovitură liberă, Romario Benzar, cel mai bun pasator decisiv din echipa constănțeană, și Bogdan Țîru, exact în intervențiile din defensivă. „Cu Iancu trebuie să avem răbdare, își dorește să revină, se antrenează bine și acest lucru este cel mai important. O să se simtă mai bine și din punct de vedere fizic și în acel moment vor veni și realizările. Va putea să ducă ritmul și intensitatea jocului la nivelul cel mai înalt. Așa s-a întâmplat și cu Chițu. Iancu este un jucător important și sperăm să ne ajute în acest campionat să ne îndeplinim obiectivul. Benzar este fabulos. Mă bucur că este matur și responsabil, are o rezistență incredibilă și calitate tehnică. Probabil că, la un moment dat, va avea nevoie de o echipă mai mare, mai puternică și mai bună decât Viitorul, care să-l facă și mai mare. A muncit și va veni și timpul lui. În urmă cu câteva etape, Țîru a avut un meci în care a câștigat toate duelurile cu adversarii. Nu mai există astfel de fundaș în România, dar îi trebuie mai multă responsabilitate. Și eu, și el suntem constănțeni și așa ne place nouă să spunem, că lucrăm part-time. Așa i-am mai zis, că este la jumătate de normă. Se pare însă că acum a venit la sută la sută și că a luat-o pe drumul bun. Are o marjă importantă de progres”, a explicat Hagi.

De partea cealaltă, antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, a lăudat evoluția adversarilor, dar și pe cea a echipei sale. „Rezultatul mi se pare echitabil. Gazdele au făcut o primă repriză mai bună decât noi și am avut noroc că nu au deschis scorul. Nu știu cum am fi reacționat dacă primeam gol. Pe final, ne-am aiurit puțin și cineva a greșit la marcaj la faza golului. Se vede că mai avem mult de muncă. FC Viitorul a fost mai prezentă în joc, s-a descurcat mai bine pe benzi și are jucători foarte buni în ofensivă”, a spus tehnicianul oaspeților.

