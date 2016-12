Eșecuri pentru echipele constănțene în ultima etapă din tur

Sâmbătă am consemnat finalul sezonului de toamnă în Liga a 3-a la fotbal. În etapa a 13-a și ultima din tur, ambele formații din județul Constanța au jucat în deplasare și au pierdut cu scorul de 2-1! FC Viitorul II a terminat pe locul 2 prima jumătate a campionatului, în ciuda înfrângerii de la Tunari. Cristian Ene a deschis scorul în minutul 32, însă gazdele au întors rezultatul grație reușitelor lui Robert Dumitru (40) și Florin Iordache (76). De remarcat că toate cele trei goluri s-au marcat din careul mic, în urma unor greșeli de respingere a balonului comise de portarii celor două formații!

Au evoluat pentru FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Dur-Bozoancă - Alexe, Mladen, Mitache, Panait - Bg. Vasile (25 Cr. Ene), Iani, Cruceru - Al. Stoica, Cioablă, Margină.

Nou-promovata Axiopolis Sport Cernavodă ocupă locul 10 din 14 echipe la revenirea în eșalonul al treilea, chiar dacă seria pozitivă, de șase etape fără înfrângere, s-a încheiat la Tulcea. De remarcat că scorul a fost egal, 1-1, până în minutul 89! Delta Dobrogea a punctat prin Valentin Apostol, în minutele 21 și 89, iar pentru constănțeni a marcat Daniel Dogaru (minutul 11).

„A fost un meci foarte disputat, în care am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători experimentați. Ei au dominat mai mult, dar consider că am făcut față cu brio. Am primit, din păcate, din nou gol pe final, din lovitură liberă, apoi am avut ocazia să egalăm la 2 în prelungiri. Cred că un rezultat egal ar fi fost mai echitabil. Vreau să precizez că toate schimbările le-am făcut forțat, din cauza accidentărilor, și că nu îl putem acuza pe Nanu pentru golul primit din lovitură liberă”, a declarat Vasile Enache, antrenor principal la Axiopolis.

Au evoluat pentru Axiopolis: Mirică (65 Nanu) - G. Rusu, Zaharia, Andreescu, C. Hristu (70 Metcher) - Husein, I. Gheorghe, Moldoveanu - C. Dumitrescu (55 Benghea), Dogaru, M. Hristu (46 Ad. Cristea).

Celelalte rezultate ale etapei: Metaloglobus București - AFC Astra II Giurgiu 2-0; Dinamo II București - CSM Oltenița 1-1; ACS Înainte Modelu - SC Popești-Leordeni 3-3; Petrolistul Boldești - Arsenal Malu 5-1; Viitorul Domnești - Unirea Slobozia 2-1.

Clasament Seria a 2-a:

1. Metaloglobus București 35 de puncte (golaveraj 31-14)

2. FC Viitorul II Constanța 23p (27-16)

3. Unirea Slobozia 23p (26-16)

4. SC Popești-Leordeni 22p (21-14)

5. CS Tunari 22p (19-19)

6. Viitorul Domnești 19p (22-16)

7. AFC Astra II Giurgiu 18p (18-18)

8. Delta Dobrogea Tulcea 17p (24-26) - formație penalizată cu 2 puncte

9. Dinamo II București 16p (23-17)

10. Axiopolis Sport Cernavodă 16p (22-24)

11. ACS Înainte Modelu 15p (35-30)

12. Petrolistul Boldești 13p (21-26)

13. CSM Oltenița 11p (22-24)

14. Arsenal Malu 0p (10-61)

