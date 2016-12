Explozii în urma lui John Kerry, la Kabul

Secretarul de stat american, John Kerry, a ajuns sâmbătă în Afganistan, în cadrul unei vizite neanunţate, pentru a semnala susţinerea SUA pentru Guvernul de uniune naţională. Kerry s-a întâlnit cu preşedintele afgan, Ashraf Ghani, şi cu rivalul acestuia, şeful Executivului, Abdullah Abdullah. El a luat parte, de asemenea, la o serie de discuţii privind securitatea, guvernarea şi dezvoltarea economică, alături de ministrul afgan de Externe. Anterior, John Kerry a ajuns la Bagdad, vineri dimineață, în cadrul unei vizite neanunţate, pentru a asigura Irakul de sprijinul oferit de SUA în lupta împotriva reţelei teroriste Stat Islamic.

SUA au invadat Irakul şi Afganistanul sub preşedinţia lui George W. Bush, în speranţa de a instaura un regim stabil de democraţie în cele două ţări. După ce s-au cheltuit două miliarde de dolari şi s-au pierdut mai multe mii de soldaţi în operaţiuni militare, niciuna dintre aceste măsuri nu a dat roade, subliniază AP. Niciunul dintre guvernele celor două ţări nu deţine controlul asupra unor părţi importante din teritoriu. Războiul din Afganistan împotriva taibanilor a ajuns în al cincisprezecelea an, iar Irakul încă încearcă să elibereze oraşul Mosul şi alte regiuni de sub ocupația rețelei teroriste Stat Islamic.

Sâmbătă, imediat după plecarea secretarului american de stat din Kabul, cel puţin două explozii au fost auzite într-o zonă în care se află reprezentanţe diplomatice. Focuri de armă au fost, de asemenea, auzite. Cauza exploziilor nu este clară.

