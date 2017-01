”Fast and Furious 7”, primul în topul filmelor din 2015 cu cele mai multe erori

Lungmetrajul ”Furios şi iute 7” a ocupat primul loc într-un top insolit, dedicat filmelor lansate pe marile ecrane în 2015 care conţin cele mai multe erori. Cu 41 de erori observate de pasionaţii de film, lungmetrajul de acţiune ”Furios şi iute 7” a depăşit peliculele ”Jurassic World” şi ”Marţianul / The Martian”în acest clasament anual întocmit de editorii site-ului moviemistakes.com. Filmul ”Furios şi iute 7” include şi o eroare destul de evidentă, ce apare într-o scenă cu Jason Statham. ”Atunci când personajele participă la funeraliile lui Han, Jason Statham priveşte echipa dintr-un Maserati cu geamuri fumurii. În scena de urmărire care urmează, Maserati-ul respectiv este arătat de două ori, însă geamurile sale sunt transparente, iar un bărbat mascat se află în spatele volanului”, a explicat Jon Sandys, creatorul site-ului moviemistakes.com. ”Scena din spital precizează la început faptul că acţiunea are loc la Londra. Totuşi, pe un panou din afara spitalului apare scris numele oraşului Birmingham. În plus, prizele amplasate deasupra paturilor de spital sunt dispozitive specifice circuitelor electrice din America”, a adăugat Jon Sandys. Filmul ”Furios şi iute 7” conţine alte 38 de erori de acest fel.

”Jurassic World” ocupă locul al doilea în acest clasament, cu 33 de erori. Fanii au remarcat 21 de erori şi în filmul SF ”Marţianul / The Martian”, care s-a clasat pe poziţia a treia. Noul film din seria ”James Bond”, intitulat ”Spectre”, şi ”Mad Max: Drumul furiei / Mad Max: Fury Road” ocupă locurile al patrulea şi al cincilea, cu 16, respectiv 15 erori. Topul 10 al filmelor cu cele mai multe erori din 2015 este completat de lungmetrajele ”Terminator: Genesys”, ”Omul-Furnică / Ant-Man”, ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, ”Minionii / Minions” şi ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age of Ultron”.

