FC Viitorul pregătește „dubla” cu FC Steaua

Aflată pe locul secund în clasamentul Ligii 1, la două puncte în spatele liderului Astra Giurgiu, FC Viitorul are o săptămână la dispoziție pentru a pregăti „dubla” cu FC Steaua București de la finalul acestui an. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi va juca luni, 14 decembrie, de la ora 20.30, împotriva elevilor lui Laurențiu Reghecampf în etapa a 22-a, iar trei zile mai târziu se va duela din nou cu bucureștenii, tot de la ora 20.30, în sferturile de finală ale Cupei României. Ambele întâlniri vor avea loc pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu și se așteaptă ca suporterii constănțeni să ia cu asalt tribunele cochetei arene. Prin prisma clasamentului, gazdele au prima șansă, dar venirea lui Reghecampf pare să fi oprit criza de la Steaua. Chiar și așa, obiectivul pentru FC Viitorul este câștigarea ambelor meciuri. „Vor fi foarte dificile cele două meciuri cu Steaua, primul în campionat și al doilea în Cupa României. Nu are nicio legătură schimbarea antrenorului la Steaua cu strategia noastră. Pregătim aceste două partide, jucăm pe teren propriu, suntem puternici acasă și avem un fotbal bun. Vor fi două meciuri frumoase, în care vom practica același fotbal ofensiv și ne propunem să marcăm. Vrem să împingem jocul către poarta adversă și să mulțumim suporterii. Suntem conștienți că vom avea în față o echipă foarte bună, iar o schimbare de antrenor aduce întotdeauna entuziasm în rândul jucătorilor și liniște la echipă. Suntem într-un moment bun și avem o săptămână la dispoziție pentru a pregăti cele două întâlniri”, a spus Hagi.

OPTIMISM PRINTRE JUCĂTORI

Rezultatele excelente din acest sezon au adus optimism și încredere prin jucătorii constănțeni, care și-au propus să încheie perfect acest an. „Urmează o dublă cu Steaua și sper să ieșim din aceste jocuri așa cum am făcut-o și cu FC Botoșani, cu două victorii. Va fi foarte dificil, pentru că jucăm la o distanță de doar trei zile împotriva Stelei, una dintre cele mai puternice echipe din campionat. Nu știu cât poate să facă Reghecampf în doar câteva zile, dar noi vom juca la victorie fiecare întâlnire și ne propunem să câștigăm ambele dispute”, a adăugat căpitanul Florin Cernat. „Nu ne interesează prea multe despre Steaua, ci important este să ne antrenăm bine, să păstrăm mentalitatea de învingător și să câștigăm fiecare joc. Nu ne interesează ce antrenor a venit la Steaua. Noi nu jucăm cu domnul Reghecampf, ci cu jucătorii de la Steaua! Cu siguranță, domnul Hagi ne va pune bine în teren și vom face un meci mare”, a completat fundașul Romario Benzar.

BILETE LA PACHET

Clubul constănțean a anunțat biletele pentru cele două meciuri cu FC Steaua vor putea fi cumpărate la pachet. Astfel, un bilet achiziţionat va fi folosit de către cumpărător pentru accesul în stadion la ambele meciuri. Biletul este editat cu două capete, unul pentru meciul de Liga I şi celălalt pentru meciul din Cupa României, și va fi păstrat de cumpărător ca să fie folosit la al doilea meci. În plus, fiecare solicitant nu poate achiziţiona mai mult de 4 bilete de intrare odată, de la o casă de bilete. Tichetele de acces vor costa 60 lei (Tribuna I), 40 lei (Tribuna a II-a) şi 20 lei (Peluza I şi Peluza a II-a).

Biletele se pot procura astfel:

Joi (10 decembrie 2015):

- orele 10.00 - 16.00 de pe bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG, parter Regina Maria), din Constanţa

- de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr.19A, zona Cireşica), din Constanţa

- de la Restaurant Savorys, din Ovidiu

- orele 10.00 - 18.00 de la Complex Academia Hagi, de la Ovidiu

Vineri (11 decembrie 2015):

- orele 10.00 - 16.00 de pe bd. Mamaia nr. 208, subsol (lângă Hotel GMG, parter Regina Maria), din Constanţa

- de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr.19A, zona Cireşica), din Constanţa

- de la Restaurant Savorys, din Ovidiu

- orele 10.00 - 18.00 de la Complex Academia Hagi, de la Ovidiu

Sâmbătă (12 decembrie 2015):

- de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 19A, zona Cireşica), din Constanţa

- de la Restaurant Savorys, din Ovidiu

- orele 10.00 - 16.00 de la Complex Academia Hagi, de la Ovidiu

Duminică (13 decembrie 2015):

- de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 19A, zona Cireşica), din Constanţa

- de la Restaurant Savorys, din Ovidiu

- orele 10.00 - 14.00 de la Complex Academia Hagi, de la Ovidiu

Luni (14 decembrie 2015):

- orele 10.00 - 16.00 de la Play Sports Bar (str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr.19A, zona Cireşica), din Constanţa

- orele 10.00 - 16.00 de la Restaurant Savorys, din Ovidiu

- orele 10.00 - 21.30 de la Complex Academia Hagi, de la Ovidiu

