Festivalul de Flaut „Marea Neagră”, la final

Ediția 2016 a Festivalului de Flaut „Marea Neagră” s-a încheiat cu recitalul susținut miercuri seară, în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, de către artista coreeană Hyung Kyung Lee, acompaniată de pianista Andrada Ștefan. În programul serii s-au regăsit creația lui Carl Philipp Emanuel Bach - Hamburger Sonata, Philippe Gaubert - Fantesia și Pietro Morlacchi - Il Pastore Svizzero, precum și fantezii pe teme din celebrele opere verdiene „Rigoletto” și „Traviata”, transpuse pe note de Franz Doppler, respectiv Paul-Agricole Geni. Invitat special a fost flautistul constănțean Gabriel Marin.

„Îmi place foarte mult acustica de aici și de aceea am putut să cânt cu bucurie. Sunt pentru prima dată în Constanța și în România și îmi place foarte mult aici. Totul este natural, oamenii sunt foarte drăguți, foarte calzi. Am fost invitată să cânt aici și am venit cu bucurie, deși drumul din Constanța până în Coreea este foarte lung. O zi am călătorit, dar sunt foarte fericită și mă simt foarte confortabil, deoarece am fost foarte bine primită și de cei care m-au invitat, dar și de public, motiv pentru care le mulțumesc”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Hyung Kyung Lee. Artista din Coreea de Sud le-a oferit melomanilor, la finalul recitalului, un dar muzical, printre care și piesa principală de pe coloana sonoră a celebrului film „Titanic”, „My Heart Will Go On”.

Cea de-a III-a ediție a Festivalului de Flaut „Marea Neagră” a debutat pe 29 februarie, în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, cu un concert extraordinar al Black Sea Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului ceh Zdenek Klauda, avându-i ca soliști pe: Carole Reuge din Elveția, Hyung Kyung Lee din Coreea de Sud și pe Gabriel Marin din Constanța.

