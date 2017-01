Franţa a făcut spectacol în faţa Islandei şi merge în semifinale

07:00:29 / 04 Iulie 2016

Felicitari invinsilor

Nu numai pe mine m-au surprins placut jucatorii Islandei in acest turneu( dar si in grupele preliminarii!) Ieri i-au surprins chiar si pe suporterii francezilor. Victorie logica a gazdelor usurata si de faptul ca in prima repriza au marcat 4 goluri din 4 ocazii. Ma bucur si pentru ca dupa modul in care Cosmin Baleanu a comentat la Dolce meciul Anglia-Islanda a fost trecut pe banca de rezerve!