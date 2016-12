Germania renunţă la concurentul ales pentru Eurovision, în urma criticilor

Germania a decis sâmbătă să renunţe la concurentul desemnat să o reprezinte la Eurovision 2016, în urma unui val de critici extrem de dure apărute în mass-media la adresa acelui artist R&B, acuzat că a inclus, în unele dintre piesele sale, mai multe versuri homofobe şi antisemite, relatează Reuters.

Xavier Naidoo, un cântăreţ R&B cu origini indiene şi africane, ale cărui albume s-au vândut în milioane de copii, a fost ales, joi seară, de postul public de televiziune german ARD să reprezinte Germania la ediţia de anul viitor a concursului Eurovision, ce va avea loc în oraşul suedez Stockholm. Alegerea lui Xavier Naidoo a generat însă numeroase critici pe reţelele de socializare şi în presa tradiţională, iar din acest motiv, Germania a decis să nu mai fie reprezentată de acest concurent. ”Xavier Naidoo este un cântăreţ minunat, care nu este rasist, nici homofob, după părerea mea”, a declarat Thomas Schreiber, directorul executiv al postului ARD. ”Era evident că el este o persoană care polarizează opiniile în societate, dar ferocitatea reacţiilor ne-a surprins. Am judecat greşit”, a adăugat oficialul german. Tabloidul ”Bild”, publicaţia cu cele mai mari vânzări din presa germană, punea sub semnul întrebării alegerea lui Xavier Naidoo ca reprezentant al Germaniei, pe prima pagină a ediţiei sale de vineri. Anetta Kahane, fondatoarea Amadeu Antonio Foundation, o cunoscută asociaţie care luptă împotriva rasismului, a considerat, la rândul ei, că desemnarea lui Naidoo a reprezentat o alegere problematică.

Reacţionând după decizia Germaniei de a-şi schimba alegerea, Xavier Naidoo, în vârstă de 44 de ani, a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a spus că se simte în regulă în legătură cu această chestiune şi că, înainte de toate, postul ARD a fost acela care i-a cerut să concureze. Săptămâna trecută, artistul a respins şi criticile formulate în mass-media după desemnarea sa ca reprezentant al Germaniei la Eurovision 2016, spunând că doreşte să reprezinte ”o Germanie care este deschisă în faţa lumii şi tolerantă cu diversele religii şi stiluri de viaţă”. Un cântec lansat de Xavier Naidoo în 2012, intitulat ”Wo sind”, a fost aspru criticat de public, mass-media, politicieni şi asociaţii pentru drepturile omului din Germania, întrucât sugera că homosexualii sunt pedofili. În cadrul evenimentelor organizate anul trecut pentru a celebra reunificarea Germaniei, Xavier Naidoo a participat la un marş al grupării Reichsbuerger, ai cărei membri susţin înfiinţarea unui nou Reich german, bazat pe frontierele din 1937, care includ teritorii vaste din Polonia şi din câteva foste republici sovietice. Într-un cântec pe care l-a lansat după criza financiară din 2008, Xavier Naidoo s-a referit la familia bancherilor Rothschild, ce are origini evreieşti-germane, cu apelativul ”Baronii Deadschild”, folosind, de asemenea, cuvântul „schmock“, un termen peiorativ în idiş.

Scandalurile şi controversele politice reprezintă un element comun în universul concursului Eurovision, considerat, adeseori, o combinaţie de kitsch, pop şi interese geopolitice, dar care este urmărit în fiecare an de milioane de telespectatori din Europa şi din alte zone ale lumii. Germania, care a terminat concursul Eurovision din acest an cu zero puncte, va desemna cât mai repede posibil un nou concurent care să o reprezinte la Eurovision 2016, a precizat Thomas Schreiber. Această ţară a câştigat de două ori concursul Eurovision, în 1982 şi în 2010. Cea de-a 61-a ediţie a Eurovision Song Contest se va desfăşura la Globe Arena din Stockholm. Semifinalele Eurovision 2016 vor avea loc pe 10 şi 12 mai, iar marea finală a competiţiei se va desfăşura pe 14 mai, potrivit site-ului oficial al concursului. Ediţia de anul viitor a Eurovision se va desfăşura în Suedia, după ce cântăreţul Måns Zelmerlöw a câştigat competiţia din acest an, cu piesa ”Heroes”.

Trupa Voltaj a reprezentat România la Eurovision 2015, de la Viena, cu melodia ”De la capăt / All Over Again”, ocupând locul al 15-lea în finala competiţiei. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan.

