Gimnastele tricolore au ratat calificarea la JO din 2016

Echipa feminină de gimnastică artistică a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a terminat doar pe locul 7 în turneul preolimpic din Brazilia. Conduse de Cătălina Ponor, tripla campioană olimpică de la Atena și dubla medaliată de la Londra, tricolorele au făcut un concurs extrem de slab, cu multe ratări, obținând 216,569 puncte, cu care au devansat în clasament doar Coreea de Sud, cu 203,828p. Este pentru prima oară după 1968 când România nu va fi reprezentată în concursul feminin pe echipe. „A fost o zi tristă pentru noi. Din păcate, România nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. Pentru mine a fost cu atât mai trist cu cât am revenit special pentru această competiţie. Din păcate, nu a fost să fie! Nu ştiu ce va fi de acum înainte, dar vreau să mulţumesc tuturor pentru încurajări şi, în special, mulţumesc publicului brazilian care mi-a scandat numele. A fost unul dintre cele mai frumoase momente pentru mine, o senzaţie pe care nu am mai trăit-o de ceva timp. A fost extraordinar să concurez aici, la Rio! Am luptat pentru această echipă până la final şi am vrut să arăt că, dacă îţi propui să faci ceva, vei reuşi să atingi acel obiectiv. Şi, da, încă mai pot să concurez, în ciuda vârstei, mai pot face gimnastică la nivel înalt”, a transmis Ponor pe pagina sa de Facebook. Constănțeanca legitimată la CS Farul a obținut cea mai mare notă dintre gimnastele noastre, 14,600p la bârnă, dar a ratat la sărituri, unde a primit doar 12,333p, în timp ce Diana Bulimar a căzut la paralele și a fost notată cu 11,733p. Din lotul tricolor a mai făcut parte o constănțeancă de la CS Farul, Maria Holbură, în vârstă de doar 15 ani.

Eșecul a fost comentat acid de fostul coordonator al lotului feminin, constănțeanul Nicolae Forminte: „Sunt la fel de trist, ca să nu spun bolnav de supărare. Nu mă întrebaţi, vă rog, ce s-a întâmplat sau care sunt cauzele, pentru că durerea cunoscătorului este infinit mai mare, pentru simplul motiv că nu poate urla adevărurile în gura mare. Şi asta pentru simplul motiv că nu ar ajuta la nimic. Încă o dată se adevereşte proverbul conform căruia nu poţi fi profet în propria ţară. Vinovăţia este colectivă. Nu pot decât să promit că, atât cât va depinde de mine, voi face totul pentru a pune umărul la redresarea gimnasticii”. Totuși, gimnastica feminină din România va fi reprezentată la JO 2016, primind o calificare nenominală pentru probele individuale de la Rio.

DUEL ÎNTRE BELLU ȘI „RESTUL LUMII”

În schimb, Octavian Bellu și Mariana Bitang, care s-au ferit să-și asume răspunderea, pregătind lotul doar ca voluntari, au fost taxați dur de Alin Petrache, președintele COSR: „Este un rezultat dezastruos. Este cel mai prost moment prin care trece gimnastica românească în 48 de ani. Nu am ratat niciun fel de calificare până acum. Este un moment destul de greu şi dificil. Soluţii există întotdeauna. Nu ştiu ce ar însemna întoarcerea lui Bellu şi Bitang, pentru că au fost acolo cu titulatura de antrenori voluntari. Nu ştiu nici ce înseamnă titulatura de antrenori voluntari. Voluntar înseamnă că nu eşti remunerat, dar asta înseamnă că ai nişte obligaţii. Asta am citit eu în legea voluntariatului”. „E un dezastru. O mare tristeţe. E clar cel mai prost moment prin care trece gimnastica românească. Dacă se mai întâmpla asta spuneam că e ceva normal, dar e pentru prima dată după 48 de ani, când nu ne calificăm. Selecţia este o problemă generală a sportului românesc. Loturile sunt foarte subţiri şi atunci când nu există concurenţă pe post, când nu poţi face o selecţie aşa cum îşi doreşte un antrenor, e clar că şi rezultatele nu au cum să fie mai bune”, a adăugat ministrul Tineretului și Sporturilor, Elisabeta Lipă.

Iritat de acuzații, Bellu a răspuns la fel de acid: „Dacă se doreşte neapărat un ţap ispăşitor, mă ofer eu. Indiferent cum priveşti situaţia, tot Bellu şi Bitang sunt vinovaţi. Rezultatul era previzibil. Aceste fetiţe care trebuiau să-şi depăşească limitele au mers accidentate, cu infiltraţii, accidentări mai vechi, iar altele reveneau după pauze mai vechi. Cătălina Ponor a ajutat cât a putut. Eu zic din 2000, de la Atlanta, că lucrurile se vor stinge. Şi la Atlanta am fost la limită. În 2012, la Londra, dacă nu se întorceau Cătălina şi Sandra, lucrurile stăteau la fel de prost. Am semne de întrebare în ceea ce priveşte fetele care ajung la lot. Eu am impresia că nu-şi doresc să facă performanţă, că nu le place acest sport. Eu nu pot să dau sfaturi. Acum sunt în afara fenomenului. Alături de Mariana Bitang am vrut să dau o mână de ajutor, dar nu am avut pe cine ajuta. Nu poţi să merg la infinit cu nişte fetiţe care sunt la lot doar pentru că au vârsta. Şcoala românească de gimnastică există, dar dacă nu se va schimba ceva o să fie şi mai rău. Să sperăm că am învăţat ceva din această experienţă”.

Echipa României a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice în 1956, la Melbourne, când a cucerit medalia de bronz. Singura sa neparticipare a fost în 1968, în Mexic, atunci când nu existau calificări, însă forurile de conducere comuniste de la acea vreme ar fi considerat că România nu poate alinia o echipă de valoare, astfel că a fost declinată participarea. Ulterior, tricolorele au participat la toate ediţiile JO, iar din 1976 România a fost medaliată de fiecare dată. Palmaresul echipei feminine de gimnastică include trei medalii de aur (la ediţiile JO din 1984, 2000, 2004), patru medalii de argint (1976, 1980, 1988, 1992) şi cinci medalii de bronz (1956, 1960, 1996, 2008 şi 2012). De altfel, gimnastica artistică este sportul care a adus României cele mai multe medalii olimpice: 25 de aur, 20 de argint și 26 de bronz.

