Gura președintelui... maschează incompetența

13:41:26 / 17 Septembrie 2015

Reactia lui Johannis este justa, nu pare justa, dragi ziaristi

Presedintele nu poate da legi, el doar le semneaza cand au venit gata de la parlament. El poate doar semnala ce nu merge bine. Presedintele are in atributiile sale sa reprezinte tara in strainatate. Pe ceilalti presedinti nu-i invita nimeni acolo si de asta credeti, dupa atatia ani, ca nu este normal. Nu ati terminat o facultate de ziaristica inainte sa scrieti articole in ziare ? Nu stiti sa cititi care sunt atributiile fiecaruia ?