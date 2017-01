Halep, pregătită pentru duelul cu Bertens de la Wimbledon

După o jumătate de sezon cu multe oscilaţii, tenismena constănţeană Simona Halep, locul 5 WTA şi cap de serie nr. 5, pare să-şi fi regăsit forma bună la turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului. Sportiva în vârstă de 24 de ani s-a calificat în turul al treilea după un succes categoric obţinut în faţa italiancei Francesca Schiavone, locul 111 WTA, cu scorul de 6-1, 6-1. „A fost un meci bun. Am jucat foarte bine şi am fost mulţumită cu felul cum am variat jocul meu. Cred că am făcut tot ceea ce trebuia să fac, deoarece ştiam dinainte de meci cum trebuie să joc”, a spus Halep, adăugând că jocul prestat nu este departe de cel din urmă cu doi ani, când a ajuns până în semifinale la „All England Club”.

„Nu sunt foarte departe, dar este o situaţie diferită. Acum sunt cu doi ani mai mare, e o schimbare. Mă simt bine, mă simt pregătită, simt jocul, am încredere”, a explicat constănţeanca.

Pentru un loc în sferturi, Halep se va duela cu olandeza Kiki Bertens, locul 28 WTA şi cap de serie nr. 26, semifinalistă la Roland Garros, meciul fiind programat vineri seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), dar întâlnirea ar putea fi reprogramată din cauza ploii. „Va fi un meci dificil. O cunosc, este în formă bună acum. Cred că a jucat semifinale la Openul Franţei, însă aici e diferit, e iarbă. Am jucat împotriva ei în urmă cu mai mulţi ani, deci nu o ştiu foarte bine. Va fi o provocare pentru mine şi trebuie să cred că pot câştiga”, a explicat Halep.

Tot vineri, de la ora 15.30, ar fi trebuit să aibă loc partida dintre Monica Niculescu, locul 47 WTA, şi elveţianca Timea Bacsinszky, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 12, însă această a fost decalată din cauza vremii nefavorabile.

ÎNFRÂNGERE-ŞOC PENTRU TECĂU

Campionii en titre de la Wimbledon şi favoriţi nr. 4 la actuala ediţie, constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, au fost învinşi, joi seară, în runda inaugurală a probei de dublu masculin. Cei doi au fost eliminaţi de cuplul format din britanicul Jonathan Marray şi canadianul Adil Shamasdin, care s-au impus cu scorul de 6-2, 7-6 (7-3), după o oră şi 14 minute de joc. Tecău, locul 6 ATP la dublu, şi Rojer, locul 7 ATP la dublu, care au fost declaraţi cea mai bună pereche de dublu a sezonului trecut, vor coborî vertiginos în clasamentul mondial.

Nici Monica Niculescu nu a trecut de primul tur în proba de dublu feminin, în care a făcut pereche cu rusoaica Margarita Gasparyan, cele două, favorite nr. 12, fiind întrecute de cuplul alcătuit din Alexandra Panova (Rusia) şi Shelby Rogers (SUA), cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3.

CINCI ROMÂNI LA JO 2016

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a confirmat lista jucătorilor calificaţi la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, care vor avea loc în perioada 5-21 august, pe aceasta fiind şi cinci reprezentanţi ai României: Simona Halep, Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu, Florin Mergea şi Horia Tecău. Halep, Begu şi Niculescu vor evolua la individual feminin, Mergea şi Tecău vor face pereche la dublu masculin, iar Begu şi Niculescu la dublu feminin. Cele 16 echipe de la dublu mixt, printre care se va afla probabil şi cuplul constănţean format din Halep şi Tecău, se vor decide la faţa locului, dintre jucătorii calificaţi deja la simplu sau dublu, însă nu vor putea fi mai mult de două echipe de ţară, acestea urmând să fie nominalizate până la data de 9 august.

