Handbalistele tricolore visează la o medalie olimpică

Calificată la Jocurile Olimpice de la Rio, după ce a ocupat primul loc la turneul preolimpic de la Aarhus (Danemarca), cu două victorii, 32-25 cu Danemarca și 36-19 cu Uruguay, și un egal, 23-23 cu Muntenegru, duminică seară, naționala feminină de handbal a României a revenit luni în țară. Extrem de fericite, tricolorele au mărturisit că este un moment mare pentru handbalul românesc și că visează la o medalie olimpică.

„Cred că este un moment mare pentru handbalul românesc, pentru că ne-am calificat la Olimpiadă după opt ani, într-un mod care pare mai ușor decât în alți ani. Lucrul ăsta ni se datorează doar nouă, pentru că, începând cu Campionatele Mondiale și terminând cu aceste calificări, am jucat un handbal foarte frumos. Tomas Ryde ne-a spus că se bucură de faptul că face parte din acest grup care emană atâta siguranță. Este fericit că ne-am creat această încredere și, bineînțeles, că ne-am calificat la Rio. Mulțumesc celor care au fost în sală și ne-au susținut, dorim să ne fie mereu alături. Și sperăm să îi facem fericiți în continuare”, a spus Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume. „Suntem foarte mulțumiți de ceea ce am realizat și de jocul pe care l-am arătat la acest turneu de calificare. Sperăm să fim toți sănătoși și să ne punem pe muncă, pentru că ne dorim să obținem un rezultat cât mai bun la Olimpiadă”, a adăugat antrenorul secund Costică Buceschi. „Suntem foarte fericite de ce am realizat în ultimele luni, am muncit foarte mult tot staff-ul, ne dorim să fim sănătaoase și să muncim mai mult. La Rio sper să facem o figură mult mai frumoasă ca la Mondiale, unde am cucerit medalia de bronz”, a completat interul Valentina Ardean Elisei.

