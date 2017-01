Victorie istorică pentru handbalistele tricolore

Naționala feminină de handbal a României a reușit o victorie istorică în fața Norvegiei, campioana olimpică, mondială şi europeană en titre, scor 25-20 (16-9), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, într-un meci contând pentru Grupa 1 preliminară de calificare la Campionatul European din 2016. Tricolorele, medaliate cu bronz la Campionatul Mondial de anul trecut, au făcut un meci senzațional și și-a luat revanșa în fața nordicelor, după ce a pierdut de două ori în fața lor la turneul din decembrie, din Danemarca: 22-26 în grupă și 33-35, după prelungiri, în semifinale. România nu mai obținuse o victorie în fața Norvegiei din 2000, când se impusese în sferturile de finală ale Campionatului European găzduit de țara noastră, scor 26-22. Încurajate de 7.200 de spectatori, elevele lui Tomas Ryde au dominat cu autoritate, având și un avantaj de zece goluri, 16-6, în min. 27. Desemnată cea mai bună handbalistă din lume, Cristina Neagu a strălucit din nou pe teren, marcând 10 goluri. Celelalte reușite ale tricolorilor le aparținut următoarelor jucătoare: Chiper 3g, Buceschi 3, Ardean-Elisei 2, Manea 2, Szucs 1, Brădeanu 1, Zamfirescu 1, Tănăsie 1, Chintoan 1. În urma acestui rezultat, România ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Norvegia 4p, Belarus 2p și Lituania 0p, asigurându-și prezența la turneul final din decembrie, dar a căpătat și mai multă încredere înaintea turneului preolimpic de la Aarhus, programat în 18-20 martie, unde se va lupta pentru prezența la Rio cu Danemarca, Muntenegru și Uruguay. „Cel mai important e să ajungem la Jocurile Olimpice și deja ne gândim la meciurile cu Muntenegru şi Danemarca. Moral suntem la un nivel foarte bun, dar fizic suntem cam obosite. Norvegia a câştigat tot ce se putea şi ne gândim că, dacă le-am bătut, ne putem califica la Olimpiadă, unde putem câştiga chiar o medalie”, a declarat pivotul Oana Manea. „România a jucat la nivelul la care a fost la Mondialul din decembrie, iar noi nu am fost la fel ca atunci. Am suferit în atac, apoi au fost lucruri negative şi în apărare şi cred că în prima repriză am pierdut meciul. România a fost mai bună şi cred că se va califica la Jocurile Olimpice. Nu pot fi decât propriul lor adversar”, a spus antrenorul Norvegiei, Thorir Hergeirsson.

DOI ARBITRI ROMÂNI MERG LA RIO

Handbalul românesc va trimite o brigadă de arbitri la Jocurile Olimpice de la Rio, Bogdan Ştark şi Romeo Ştefan urmând să oficieze la competiția din Brazilia. „Este o realizare imensă. Sincer, nu mă aşteptam, dar mă bucur că visul de a ajunge la Jocurile Olimpice mi s-a îndeplinit. De 12 ani muncim pentru acest obiectiv, iar acum suntem fericiţi, pentru că aceasta este singura competiţie majoră care ne lipsea din carieră”, a declarat ploieşteanul Romeo Ştefan. Cei doi reprezintă a şasea pereche de arbitri care va reprezenta România la Jocurile Olimpice. Până acum, Stark și Ștefan au fost prezenţi la două turnee finale ale Campionatelor Mondiale (Suedia 2011 şi Spania 2013) şi la două turnee finale ale Campionatelor Europene (Danemarca 2014 şi Polonia 2016).

Citește și:

Cristina Neagu şi-a prelungit contractul cu Buducnost Podgorica

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă din lume în 2015

Handbalistele tricolore au adus în țară medaliile mondiale de bronz

Naționala feminină de handbal, turneu preolimpic dificil