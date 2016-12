HBO a primit cele mai multe nominalizări la premiile Sindicatului Scenariştilor Americani

Televiziunea HBO a primit nu mai puțin de 16 nominalizări la premiile Writers Guild, serialele ”Game of the Thrones / Urzeala Tronurilor”, ”Silicon Valley” şi ”True Detective / Dectivi de Louisiana” numărându-se printre cele mai nominalizate producţii la aceste trofee acordate de Sindicatul Scenariştilor Americani (WGA). Câștigătorii vor fi anunțați şi premiile vor fi decernate în cadrul unor ceremonii ce vor avea loc la New York şi Los Angeles, pe 14 februarie.

Serialul fantastic medieval ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, seria poliţistă ”True Detective / Detectivii din Louisiana”, ambele produse de HBO, drama politică ”The Good Wife / Soţia perfectă”, produsă de CBS, thrillerul politic ”House of Cards”, realizat de platforma online Netflix şi serialul ”Mad Men / Nebunii de pe Madison Avenue”, produs de AMC, despre industria publicitară din anii 1960, sunt nominalizate la premiul pentru cel mai bun serial dramatic. La categoria serial de comedie concurează ”Silicon Valley”, o satiră despre lumea industriei informatice, serialul ”Louie”, creat de Louis CK, care oferă o abordare directă şi fără ocolişuri a vieţii moderne din marile oraşe, serialul de satiră politică ”Veep / Vicepreşedinta”, producţia Netflix ”Orange Is the New Black” şi serialul produs de Amazon ”Transparent”, care abordează teme precum transexualitatea.

Reţeaua de televiziune Fox se află pe locul al doilea în privinţa numărului de nominalizări, concurând pentru opt premii. Astfel, categoria seriale de animaţie este dominată de ”The Simpson / Familia Simpson”, difuzat de Fox, care a primit patru nominalizări, cele mai multe primite de un show TV. În acelaşi timp, serialul ”Bob's Burgers” a primit două nominalizări. Scenariştii serialelor ”Mad Men”, ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, ”The Good Wife / Soţia perfectă” şi ”Rectify” au fost nominalizaţi fiecare la categoria cel mai bun scenariu al unui episod dintr-un serial dramatic. Seria ”Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City” a fost nominalizată de două ori la această categorie, deşi nu este pe lista concurenţilor pentru Cel mai bun serial dramatic. Nominalizările pentru cel mai bun episod dintr-un serial de comedie includ două episoade din sitcomul ”Modern Family / O familie modernă” şi episoade din ”New Girl”, ”Orange Is the New Black”, ”Louie” şi ”Transparent”.

Serviciile de difuzare de conţinut video online la cerere Netflix şi Amazon au obţinut fiecare câte trei nominalizări, în timp ce reţelele de televiziune ABC şi CBS au primit câte şase nominalizări. Totodată, televiziunea NBC concurează la patru categorii. Anul trecut, câştigătorul premiului pentru cel mai bun serial dramatic a fost ”Breaking Bad”, iar la categoria Cel mai bun sitcom a fost ales ”Veep / Vicepreşedinta”. Nominalizările pentru premiile pentru scenarii de cinema ale Sindicatului Scenariştilor Americani vor fi anunţate pe 7 ianuarie. Writers Guild of America / WGA este alcătuită din scenarişti care lucrează în cinematografie, televiziune şi industriile new media din SUA.