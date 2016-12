Informații vitale pentru pacienţii cu hepatită C!

Mult a fost, puţin a rămas! Noul tratament pentru hepatită C, fără interferon, cu şanse de vindecare aproape de 100%, trebuie administrat corect și monitorizat de medicul specialist şi medicul de familie, pentru că altfel virusul capătă rezistenţă la tratament, fără să mai existe soluţie pentru această boală, a explicat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. “Niciun stat, indiferent de câţi bani are, nu îşi poate permite în acest moment să trateze toţi pacienţii cu virus C. România este printre primele ţări europene care introduc noua terapie. Totuşi, atragem atenţia că tratamentul trebuie să fie luat corect de către pacient, aşa cum i-a indicat medicul, şi, totodată, monitorizat atent. Dacă tratamentul nu este luat corect, virusul devine rezistent la medicament şi nu mai există soluţie pentru boala sa”, a declarat Bănicioiu. Reamintim că demnitarul a anunţat, încă de miercuri, că s-a încheiat negocierea contractelor tip cost-volum pentru moleculele cu indicaţii în terapia fără interferon a hepatitelor cronice virale C şi a cirozei hepatice, iniţiată în data de 10 iunie 2015. „Negocierile s-au desfăşurat între comisia de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat şi Deţinătorii de Autorizaţii de Punere pe Piaţă (DAPP) a moleculelor cu indicaţii în terapia fără interferon. În cadrul procesului de negociere au avut loc 33 de şedinţe de negociere directă. Convocările firmelor participante la negocieri s-au efectuat în acelaşi timp şi s-a utilizat acelaşi mod de transmitere a invitaţiei. Negocierile s-au purtat simultan sau la maximum una - două zile distanţă”, a spus ministrul Sănătăţii. El a explicat că după termenul legal de 15 zile, în care compania câştigătoare depune documentaţia pentru încheierea contractului, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) elaborează acest contract, se va încheia propriu-zis contractul cu firma câştigătoare. Potrivit contractului, CNAS va plăti doar tratamentul pacienţilor la care se obţine rezultat medical. De asemenea, compania câştigătoare va suporta o serie de investigaţii: viremiile de iniţiere şi finale ale pacienţilor şi fibroscan pentru stabilirea gradului de fibroză, a spus Bănicioiu. Totodată, compania care va distribui medicamentele va susţine un program de monitorizare a pacientului pentru a garanta rezultatul medical. „Săptămâna viitoare, comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice din cadrul CNAS se va întruni pentru a stabili procedura de aprobare a dosarelor, precum şi documentele necesare a fi depuse la dosar (referate, consimţământul informal). Această procedură va fi comunicată caselor de asigurări de sănătate”, a adăugat Bănicioiu. Potrivit acestuia, procedura prevede ca după încheierea contractelor medicamentele să intre condiţionat în lista de medicamente compensate şi gratuite.

ADMINISTRAT BOLNAVILOR CU STADIUL 4 Contractele intră în vigoare începând cu ziua de 1 a lunii următoare publicării în „Monitorul Oficial“ a Hotărârii de Guvern care prevede modificarea actualei liste de medicamente compensate şi gratuite prin includerea acestor noi molecule. La rândul său, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a ţinut să precizeze că acest contract cost-volum-rezultat va fi încheiat pe o perioadă de un an. „Noul tratament pentru hepatită C va fi administrat bolnavilor cu stadiul 4 de fibroză post-transplant şi care nu au alternativă terapeutică, iar la sfârşitul anului luăm în calcul introducerea în tratament a pacienţilor cu fibroză 3”, a spus Ciurchea. Alexandru Oproiu, preşedintele comisiei de specialitate a CNAS, a precizat că numărul bolnavilor din România infectați cu virusul hepatitei C este de aproximativ 600.000, prevalenţa infecţiei cu virus hepatitic C fiind de 3,2%, potrivit studiilor.

50.000 de pacienţi au făcut deja tratament sau nu au răspuns acestuia

„Asta înseamnă că respectivele persoane au în sânge anticorpi antihepatită C, dar dintre aceste persoane care au infecţie cu virus hepatitic C, 85% au infecţie activă, restul de 15% eradicând virusul cu ajutorul propriului organism. În acest context, se poate spune că în România sunt cam 530.000 de pacienţi cu infecţie virală activă, dar 50.000 sunt pacienţi care au făcut deja tratament sau nu au răspuns tratamentului, iar 5.000 aşteaptă tratament. Restul nu sunt diagnosticaţi”, a spus oficialul. Altfel spus, 88,8% dintre bolnavii cu hepatitică C nu ştiu că au această C, boală cunoscută şi sub denumirea de ucigaşul silenţios. Atunci când apar simptomele, pacientul are deja ciroză hepatică cu virus C. „Cu acest nou tratament care va fi introdus prin efortul CNAS şi al MS, vom vorbi de prima maladie virală care va dispărea prin tratament”, a mai spus prof. Alexandru Oproiu.