Johnny Depp a cântat alături de trupa Aerosmith

Actorul american Johnny Depp i-a luat prin surprindere pe fanii trupei Aerosmith, miercuri seară, în momentul în care a apărut pe scenă şi a cântat la chitară, live, alături de muzicienii din acest grup rock celebru. Johnny Depp filmează de câteva luni un lungmetraj despre viaţa mafiotului Whitey Bulger, intitulat ”Black Mass”, în Boston şi a decis să ia o pauză de la filmări, pentru a asista la concertul susţinut de Aerosmith în apropiere, la Xfinity Center din Mansfield. În timpul concertului, Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, a rugat spectatorii să îl primească cu căldură pe invitatul-surpriză al formaţiei sale: ”Salut! Vi-l aduc pe scenă pe bunul meu prieten, domnul Johnny Depp!”. Actorul american a apărut cu chitara pe umăr şi a cântat alături de Aerosmith o piesă clasică din repertoriul acesteia, ”Train Kept A-Rollin”, în timpul căreia a avut şi un solo extins de chitară.

Aceasta nu a fost însă prima colaborare a actorului cu rockerii din formaţia americană. Starul hollywoodian a interpretat aceeaşi piesă pentru o versiune de studio, inclusă pe albumul „Music From Another Dimension”, apărut în 2012. Atunci a cântat acea piesă şi live, într-un concert susţinut de Aerosmith în acelaşi an. Luna trecută, Johnny Depp a avut o altă apariţie surpriză la un concert pe care Willie Nelson l-a susţinut la Boston şi a cântat la chitară alături de acesta.