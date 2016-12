Județul Constanța se pregătește să cazeze refugiați

În urma reuniunii extraordinare a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne (JAI) al Europei, care a avut loc la începutul acestei săptămâni, România este obligată să primească peste 6.000 de refugiați din nordul Africii și din Orientul Mijlociu. Într-o primă fază, țara noastră ar urma să primească 2.475 de refugiați, care se află acum în Italia şi Grecia - 585 din Italia şi 1.890 din Grecia. Apoi, alți 2.171 de refugiaţi ar urma să fie alocaţi României în cel de-al doilea an, 2016. Aceste cifre se adaugă la cei 1.705 refugiaţi stabiliţi deja prin primul mecanism de relocare, convenit anterior la Bruxelles. În total, România va primi, drept cotă impusă, 6.351 de refugiaţi. Deși a spus că nu este de acord cu aceste cote obligatorii, conducerea statului român a afirmat, și nu o dată, că este solidară cu statele europene în privința crizei refugiaților. Deși mai-marilor UE le-a păsat prea puțin de opinia autorităților române, suntem nevoiți să luăm toate măsurile pentru adăpostirea și îngrijirea imigranților. Prima problemă care se pune în acest caz este: „unde îi vom caza pe refugiați?”. Oficial, deocamdată România are disponibile aproximativ 1.700 de locuri pentru imigranți, la care se adaugă alte 160 de locuri la Arad. În plus, în apropierea Timișoarei, statul român mai amenajează corturi unde vor putea fi primiți alți 500 de imigranți. În condițiile în care Uniunea Europeană ne va trimite peste 6.000 de refugiați, unde vom caza atât de mulți oameni?

JUDEȚUL CONSTANȚA, ÎN JOC DE GLEZNE Este foarte posibil ca o parte a refugiaților alocați României să ajungă și în județul Constanța. Garda de Coastă Constanța a cerut mai multor autorități din localități de frontieră din județ (Mangalia, Negru Vodă și Ostrov - din informațiile pe care le deținem) să identifice spații unde ar putea fi cazați imigranții. „Acțiunea de cooperare cu autoritățile publice locale reprezintă una dintre măsurile preventive pentru gestionarea unui eventual aflux de imigranți. Măsurile au fost stabilite în ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și au drept scop respectarea legalității, standardelor, procedurilor și bunelor practici în materie de migrație, azil și asistență umanitară”, se arată într-un comunicat al Gărzii de Coastă. Oficial, doar primăriile Mangalia și Negru Vodă au confirmat că au primit adresa de la Garda de Coastă. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat că pe teritoriul municipiului ar putea ajunge 500 de refugiați, dar nu a identificat până în prezent un loc unde aceștia ar putea fi cazați. „În cazul în care imigranții vor tranzita România, Mangalia fiind o localitate de frontieră, trebuie să fim pregătiți să-i primim. Vreau să liniștesc cetățenii orașului, că nu vine niciun sirian să le ia casa, așa cum greșit au afirmat unii aleși locali“, spune Cristian Radu.

ISLAZ LA NEGRU VODĂ Un alt primar căruia i s-a cerut să caute locuri pentru un eventual aflux de refugiați este cel al orașului Negru Vodă, Ion Nicolin. „Suntem pregătiți să primim 150 de refugiați, pentru care vom pune la dispoziție terenul de sport și o parte din islaz, care nu a fost dat către proprietarii de animale”, a spus Nicolin. Fiind orașul pe teritoriul căruia funcționează cel mai mare port din estul Europei, Constanța ar putea fi vizată și ea ca punct de tranzit pentru refugiați. Contactat telefonic, primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că nu a primit nicio adresă în ce privește identificarea spațiilor pentru imigranți și nici nu intenționează să ia măsuri în acest sens fără discuții prealabile cu autoritățile naționale care au atribuții în domeniu. La rândul său, prefectul Constanței, Constantin Ion, a spus că, indiferent de situație, autoritățile locale din județ trebuie să ia toate măsurile și să analizeze toate posibilitățile de a prelua eventualii refugiați.