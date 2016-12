La Constanța, foștii pedeliști - „hăis“, iar vechii liberali - „cea“

DIVERGENȚE În urmă cu ceva timp, scriam că fuziunea dintre PNL și PDL este văzută de multă lume drept o alianță contra naturii. Asta pentru că, deși, aparent, fac parte din aceeași familie de dreapta, între vechii liberali și foștii democrat liberali au existat mai mereu diferențe majore. În timp ce PNL are o istorie de aproape 140 de ani, PDL este format după '90, ca un partid de buzunar cu o doctrină de stânga. Ulterior, pedeliștii au trecut de la stânga la dreapta. Lăsând la o parte istoria, între cele două tabere e dragoste cu năbădăi. După ce s-au grăbit să-și pună pirostriile, în noul PNL s-a dus constant o luptă pentru supremație. Cine pe cine domină? Cea mai grăitoare situație se înregistrează la Constanța, unde cele două tabere țin conferințe de presă separate, vechii liberali - în strada Traian, unde este și sediul oficial al partidului, iar foștii pedeliști - la sediul din strada Ion Lahovari. Mai mult decât atât, marele PNL nici măcar nu are o unică voce, care să transmită presei un mesaj clar din care să reiasă faptul că încearcă să formeze o mare familie. O mostră a incapacității PNL de a transmite mesaje unitare am avut duminică, în timpul unei conferințe de presă susținute de foștii pedeliști la sediul lor din strada Ion Lavovari. Senatorul Gigi Chiru și deputatul Mihai Tararache au avut puncte de vedere diferite atunci când au fost întrebați dacă li se pare corect faptul că ei primesc pensii speciale, iar aleșii locali nu. Dacă Tararache a spus că el a fost împotriva ambelor forme de privilegii, Chiru l-a contrat imediat și a afirmat că el este de acord cu aceste pensii speciale.

CANDIDATURI Trecând peste aceste neînțelegeri din interiorul fostului PDL, „portocaliii”, prin vocea Sorinei Tușa, co-președinte al PNL Constanța, au prezentat duminică, în conferința de presă, opțiunile taberei lor pentru posturile de primar din județ. Și în acest caz, bătălia între fostul PDL și vechiul PNL este aprigă. Potrivit Sorinei Tușa, din cele 70 de unități administrative din județ, în 21 de localități candidații sunt actualii primari în funcție, iar pentru alte 18 localități, fostul PNL și vechiul PDL s-au înțeles asupra celor ce vor intra în bătălia pentru Primărie. În rest, lupta va fi tranșată în următoarele săptămâni, perioadă în care fiecare parte încearcă să-și impună omul. În lista potențialilor candidați din partea fostului PDL, Sorina Tușa a trecut-o pe Mariana Mircea, fost primar din partea PSD, iar mai nou - membru PNL, aripa PDL. Tușa a declarat că Mariana Mircea este propunerea sa de candidat la Primăria Cernavodă. Pe de altă parte, vechii liberali îl propun pe Liviu Negoiță. Situația este încurcată, în condițiile în care actualul edil, Gheorghe Hânsă, tot membru PNL, nu pare dispus să renunțe ușor la bătălia pentru postul de primar deși, potrivit statutului, nu mai are dreptul de a candida din partea liberalilor, din cauza faptului că este trimis în judecată în două procese penale.

CHIRU NU SE LASĂ Surpriza cea mare vine din partea lui Gigi Chiru. Senatorul, fost președinte al PDL și co-președinte al noului PNL Constanța, încă visează să fie candidat la funcția de primar al municipiului Constanța. A spus-o foarte clar la conferința de presă de duminică, afirmând că, în cazul în care își va rezolva problemele penale pe care le are în prezent (fiind condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, proces care se află în faza de recurs), el va avea pretenția de a candida la funcția de primar. O singură problemă apare în acest caz: foștii liberali, conduși de deputatul Gheorghe Dragomir, spun că, în proporție foarte mare, candidatul PNL la Primăria Constanța va fi Vergil Chițac. În această situație, Chiru a afirmat în conferința de presă că nu exclude varianta în care el va candida la Primărie din postura de independent. „Am un proiect la care nu sunt dispus să renunț”, a subliniat Chiru.