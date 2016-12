Lista nominalizărilor la premiile BRIT

Legendarul David Bowie, grupul de tineri One Direction şi trupele Arctic Monkeys, Daft Punk şi Bastille se regăsesc pe lista muzicienilor care au fost nominalizaţi la premiile BRIT, cele mai importante premii muzicale britanice. Grupul londonez pop-rock Bastille şi duoul de muzică electronică Disclosure, două trupe în plină ascensiune pe scena muzicală britanică, au primit cele mai multe nominalizări, câte patru, şi vor concura la categoriile Cel mai bun grup, Revelaţia anului, Cel mai bun album al anului şi Cel mai bun cântec. Trupa Arctic Monkeys şi cei cinci adolescenţi din grupul pop One Direction se află şi ei în cursa pentru premiul decernat la categoria Cel mai bun grup britanic, alături de cvartetul electronic Rudimental.

Grupul One Direction, un veritabil fenomen în Marea Britanie, a fost nominalizat şi la categoria Cel mai bun cântec pentru „One Way or Another - Teenage Kicks” şi este considerat marele favorit pentru obţinerea trofeului Brit Global Success, decernat pe baza celor mai bune vânzări pe plan internaţional, pe care l-au câştigat şi anul trecut. David Bowie, care a împlinit miercuri 67 de ani, a fost şi el selecţionat la categoriile Cel mai bun cântăreţ britanic şi Cel mai bun album pentru „The Next Day”, primul material discografic lansat de legendarul artist britanic după o pauză de zece ani. Acesta va concura la categoria Cel mai bun cântăreţ britanic alături de patru artişti tineri - Jake Bugg, James Blake, John Newman şi Tom Odell -, care au fiecare cu 40 de ani mai puţin decât interpretul celebrei piese „Space Oddity”.

În ceea ce priveşte vocile feminine, Birdy, Ellie Goulding, Jesse J, Laura Marling şi Laura Mvula sunt în cursă pentru a călca pe urmele lui Adele şi Emeli Sande, ultimele două laureate ale trofeului BRIT Award la categoria Cea mai bună cântăreaţă britanică. La categoria Cel mai bun cântăreţ internaţional, Justin Timberlake a fost nominalizat alături de Bruno Mars, Drake, Eminem şi John Grant. La categoria feminină echivalentă vor concura Lady Gaga, Katy Perry, Pink, Janelle Monae şi Lorde. La categoria Cel mai bun grup internaţional, duoul francez de electro-pop Daft Punk a fost nominalizat alături de trupele Arcade Fire şi Kings of Leon.

Prima ediţie a galei BRIT a avut loc în 1977, iar a doua a avut loc abia în 1982. Cea de-a 34-a gală BRIT va avea loc la O2 Arena din Londra, pe 19 februarie. Ceremonia va fi prezentată pentru a treia oară consecutiv de actorul James Corden.