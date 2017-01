Madonna, bârfită de fanii londonezi

Cântăreaţa americană Madonna este acuzată de fani că s-a folosit de o falsă maşină de poliţie, pentru a scăpa de aglomeraţia din traficul din Londra, după concertul susţinut de aceasta miercuri, informează thesun.co.uk. Fanii spun că au văzut-o pe vedetă părăsind arena O2 din Londra, după concertul pe care l-a susţinut acolo în cadrul turneului Rebel Heart, într-o maşină neagră pe bordul căreia se aflau semnalizatoare cu lumini roşii şi albastre. Unii dintre aceştia au declarat că au crezut că este vorba despre o maşină de poliţie nemarcată şi că aceasta s-a strecurat printre coloanele de autovehicule cu sirena pornită. Starul în vârstă de 57 de ani a sosit la arenă pe o motocicletă, pentru a scăpa de traficul aglomerat din vestul Londrei. La 20 de minute după încheierea show-ului, artista a părăsit zona într-o maşină Jaguar de culoare neagră, flancată de alte două automobile. Conform legii, instalarea de lumini suplimentare pe vehicule şi folosirea acestora pot atrage o pedeapsă de șase luni de închisoare. ”Nu se mişca nimic şi am văzut o maşină care părea a fi a poliţiei. Claxona şi toată lumea a lăsat-o să treacă. Unii şoferi erau chiar deranjaţi de asta. În maşină, am văzut-o pe Madonna”, a declarat unul dintre fani.

Poliţiştii au spus că vor investiga dacă a fost comisă o infracţiune, însă, în acest caz, şoferul este vinovat, nu pasagerii. Purtătorul de cuvânt al Madonnei a refuzat să facă vreun comentariu. Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

