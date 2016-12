Mărțișor... pop-rock la Teatrul „Oleg Danovski”

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” întâmpină primăvara cu un „mărțișor muzical” pe ritmuri simfonice pop-rock, sub bagheta tânărului dirijor constănțean Ionuț Pascu. Concertul intitulat „A New Whole World” va îmbrăca straie de primăvară chiar de 1 Martie, duminică, de la ora 19.00. Evenimentul este o ocazie deosebită pentru publicul meloman - care nu a putut ajunge sau nu a mai găsit locuri pentru concertul cu același nume din 16 ianuarie - de a se întâlni cu „clasici” ai muzicii pop-rock și muzică de film.

Alături de soprana Smaranda Drăghici și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru, publicul o va asculta pe Laura Eftimie, însă surpriza serii va fi Aida Pascu, talentata fiică a cuplului Madeleine și Ionuț Pascu. Aida o va înlocui pe mama sa, soprana Madeleine Pascu, care, în aceeași seară, va fi prezentă pe scena Operei Naționale din București, în rolul Ortrud din opera „Lohengrin”, de Richard Wagner.

TINERE REVELAȚII Aida Pascu nu se află la prima apariție pe scena constănțeană. În urmă cu mai mulți ani, când avea doar cinci ani, apărea pe scena constănțeană alături de părinții săi în cadrul spectacolului „Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, împreună cu alți copii din figurație, așa cum cerea regia. De asemenea, de când a început școala primară în București, a fost primită cu contract de angajare și în corul de copii al Operei Naționale, unde încă mai activează în mod constant.

Alături de dirijiorul Ionuț Pascu, de corul și orchestra Teatrului „Oleg Danovski” și de cei cinci soliști ai serii, publicul se va desfăta ascultând hituri semnate de Queen, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Donna Summer, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin și alții.

Biletele pentru acest concert de primăvară se găsesc în vânzare la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”, la prețurile de 30, 40 și 50 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei, iar elevii și studenții, 15 lei.