Mariah Carey și Axl Rose sunt cântăreții cu cea mai mare amplitudine vocală

Un site de muzică a stabilit un clasament al cântăreților care au cea mai mare amplitudine vocală. Liderul grupului Guns'n Roses, Axl Rose, o concurează la acest capitol pe Mariah Carey, cântăreața americană fiind totuși cea care urcă cel mai mult în acute. O părere despre cea mai frumoasă voce din lume este inevitabil subiectivă. Se poate stabili însă științific întinderea vocală a fiecăruia, de la sunetul cel mai înalt la cel mai grav. Mariah Carey a cântat pe cinci octave de la începutul carierei. Cântărețul Adam Lopez este menționat în Cartea Recordurilor ca având cel mai ascuțit timbru masculin din lume. Site-ul concerthotels.com a mers mai departe, măsurând variațiile la diferiți cântăreți. Mariah Carey este detronată de Axl Rose la capitolul întinderii corzilor vocale, de la cel mai grav în piesa "There was a time" la cel mai înalt în "Ain't it fun". Pentru alcătuirea listei, site-ul menționat a ales cei mai buni 100 de cântăreți desemnați de revista Rolling Stone, la care a adăugat artiști premiați în ultimii ani. Mariah Carey este cântăreața care urcă cel mai mult la acute, fiind urmată de Christina Aguilera și Prince. După Axl Rose, cei care coboară cel mai mult în tonurile grave sunt Barry White și David Bowie.