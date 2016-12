Meci direct între primele două clasate din Liga a IV-a la fotbal

În derby-ul etapei a 15-a din Liga a IV-a la fotbal, SSC Farul Constanța va juca sâmbătă, de la ora 12.00, pe terenul celei de-a doua clasate, CS Agigea. Înaintea acestui joc deosebit de important pentru stabilirea campioanei turului, pentru că între cele două formații există o diferență de numai două puncte, SSC Farul a organizat o conferință de presă la stadionul „Farul”.

„Din punctul meu de vedere este un meci normal, de campionat, dar cu o încărcătură desosebită, pentru că vom întâlni echipa de pe locul 2. Am pregătit meciul cât am putut de bine, avem informații și despre formația adversă, așa că sâmbătă sperăm să facem un meci bun și să ne întoarcem cu toate cele trei puncte. Foarte importante, pentru că ne putem distanța de singura noastră urmăritoare în lupta pentru promovare. Totuși, nu cred că acest meci este decisiv în lupta pentru primul loc. Suporterii au o importanță deosebită pentru noi, publicul fiind al 12-lea jucător al echipei”, a declarat fundașul farist Iulian Răvoiu.

„Agigea are un singur egal până acum, în rest numai victorii. Acolo sunt jucători care au fost în curtea FC Farul, pe care îi cunosc destul de bine, dar cred că la ora actuală valoarea este de partea noastră și nu cred că vor fi probleme. Am mai spus-o, împotriva noastră toată lumea se motivează la maxim și joacă la intimidare, însă nu ne temem. Vom avea publicul lângă noi și cred că astfel avem o șansă în plus. Oricum, nu se termină campionatul după meciul acesta, mai este mult de jucat”, a adăugat antrenorul principal Ion Barbu.

„Ne dorim ca în returul acestui campionat să închegăm echipa cu care să abordăm viitorul campionat de Liga a 3-a. Dacă vom avea finanțare și vom reuși să mai transferăm jucători de valoare, grupul o să devină cât mai omogen. Atunci când joci în Liga a 3-a și vrei să promovezi în Liga a 2-a, deja este altceva. Este nevoie de jucători valoroși, este nevoie de antrenamente zilnice, este o altă treaptă”, a spus directorul tehnic al SSC Farul, Viorel Farcaș.

„Vreau să precizez că SSC Farul își va asuma responsabilitatea pentru deplasarea suporterilor la Agigea. Ne vom întâlni sâmbătă, la ora 10.00, în curtea clubului, și vom pleca spre Agigea așa cum am făcut și acum două săptămâni, când am jucat la Eforie. De asemenea, ne dorim să alcătuim o bază de date cu toți cei care vor să afle informații despre ceea ce se întâmplă la club, despre meciuri, când vor avea loc și altele”, a declarat Alexandru Buga, membru cotizant al SSC Farul.

„Vreau să felicit clubul pentru victoriile realizate până acum și să îi urez mult succes în continuare. Am venit lângă SSC Farul pentru că vrem să dezvoltăm ceea ce e mai frumos în orașul Constanța, și anume sportul. Mă bucur că vin tot mai mulți sponsori lângă acest club”, a spus Nicolae Cucu, administrator la Karina Sea 1998, unul dintre sponsorii SSC Farul Constanța.

Iată programul complet al etapei a 15-a din Liga a IV-a:

sâmbătă:

CS Năvodari - CS Eforie (ora 12.00 juniorii; ora 14.00 seniorii)

CS Agigea - SSC Farul Constanța (10.00; 12.00)

Viitorul Fântânele - Unirea Topraisar (10.00; 12.00)

Farul Tuzla - Gloria Băneasa (11.00; 13.00; se joacă la Eforie Sud)

Portul Constanța - Știința Poarta Albă (10.00; 12.00)

Avântul Comana - Victoria Mihai Viteazu (12.00; 14.00)

CFR Constanța - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00)

Sparta Techirghiol - Gloria Albești (10.00; 12.00)

duminică:

CSO Ovidiu - Voința Valu lui Traian (12.00; 14.00; stadion Orășenesc)

Clasament seniori: 1. SSC Farul 42p (golaveraj 60-6); 2. CS Agigea 40p (58-18); 3. CS Năvodari 36p (55-16).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 37p (golaveraj 131-22); 2. Portul Constanța 37p (74-17); 3. Viitorul Fântânele 34p (51-29).

SSC FARUL AR PUTEA SĂ NU MAI AIBĂ UNDE JUCA LA PRIMĂVARĂ!

Prezent la conferința de presă, directorul tehnic al SSC Farul, Viorel Farcaș, a anunțat că joi dimineață reprezentanții grupării constănțene s-au întâlnit cu patru consilieri locali ai Partidului Național Liberal (PNL) și cu liderul PNL Constanța, Vergil Chițac. Reamintim că, luni, Consiliul Local Constanța a respins proiectul de preluare a stadionului „Farul” de către Primăria Constanța, iar PNL a votat împotrivă. Reprezentanții PNL au explicat votul lor prin faptul că, la ora actuală, stadionul este atribuit către CS FC Farul Constanța, iar clubul este în faliment. Până la finalizarea procedurii de faliment și revenirea stadionului la Ministerul Tineretului și Sportului, aceste proceduri putând dura și șase luni, arena nu poate fi atribuită altei persoane juridice.

„Conform legislației, dacă după valorificarea bunurilor creditorii nu își recuperează sumele cerute, societatea comercială va fi radiată prin hotărâre judecătorească. Abia atunci, după ce FC Farul dispare oficial, baza sportivă revine Guvernului și Primăria poate să o ceară în administrare, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Consiliului Local. Practic, așteptăm ca stadionul să ajungă din nou la Guvern, dar toate aceste proceduri se pot întinde la minimum șase luni. Administratorul judiciar trebuie să vândă bunurile și să achite datoriile, dar nu mai este obligat să asigure întreținerea bazei sportive. Clubul fiind deja în faliment, nu se mai poate face nimic. Nici noi nu putem să investim în refacerea suprafeței de joc, pentru că, la ora actuală, pe cel mai mare stadion din Constanța poate să intre oricine! Pentru că nu este pază! Unii joacă fotbal, alții fac grătare și alții intră cu motocicleta pe pista de atletism”, a declarat Viorel Farcaș.

Consecința ar putea fi că, în cazul în care la primăvară va începe construcția Sălii Polivalente din Complexul „Badea Cîrțan”, SSC Farul nu va mai avea unde să joace partidele de pe teren propriu, pentru că noua sală va fi construită peste actualele terenuri ITC, Metalul și Cleopatra! Soluții ar fi alte stadioane din Constanța, cum ar fi Portul, sau din localități apropiate.

CURSURI PENTRU ARBITRI DE FOTBAL

Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Comisia Județeană de Arbitri organizează cursuri pentru arbitri de fotbal, care se desfășoară în fiecare joi, cu începere de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sala mică. Doritorii, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, se mai pot înscrie la sediul Asociației Județene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2, sau joia chiar la Casa de Cultură. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732-655.983), secretar CJA Constanța. Cursurile sunt gratuite.

