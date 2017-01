Meciul de deschidere și finala de la EURO 2016 se joacă pe „Stade de France”

După tragerea la sorți a grupelor de la turneul final al Campionatului European din 2016, efectuată sâmbătă, la Paris, organizatorii au anunțat programul meciurilor. Prima partidă, care va deschide sărbătoarea fotbalului european, se va disputa la 10 iunie, între Franța și România, iar marea finală va avea loc o lună mai târziu, la 10 iulie, ambele întâlniri fiind găzduite de arena „Stade de France”.

Programul partidelor se prezintă astfel:

Vineri, 10 iunie, ora 22.00 („Stade de France” din St. Denis): Franţa - ROMÂNIA (Grupa A), Sâmbătă, 11 iunie: ora 16.00 (Lens): Albania - Elveţia (Grupa A), ora 19.00 (Bordeaux): Ţara Galilor - Slovacia (Grupa B), ora 22.00 (Marseille): Anglia - Rusia (Grupa B); Duminică, 12 iunie: ora 16.00 (Paris): Turcia - Croaţia (Grupa D), ora 19.00 (Nice): Polonia - Irlanda de Nord (Grupa C), ora 22.00 (Lille): Germania - Ucraina (Grupa C); Luni, 13 iunie: ora 16.00 (Toulouse): Spania - Cehia (Grupa D), ora 19.00 (St. Denis): Irlanda - Suedia (Grupa E), ora 22.00 (Lyon): Belgia - Italia (Grupa E), Marţi, 14 iunie: ora 19.00 (Bordeaux): Austria - Ungaria (Grupa F), ora 22.00 (St. Etienne): Portugalia - Islanda (Grupa F); Miercuri, 15 iunie: ora 16.00 (Lille): Rusia - Slovacia (Grupa B), ora 19.00 (Paris): ROMÂNIA - Elveţia (Grupa A), ora 22.00 (Marseille): Franţa - Albania (Grupa A); Joi, 16 iunie: ora 16.00 (Lens): Anglia - Ţara Galilor (Grupa B), ora 19.00 (Lyon): Ucraina - Irlanda de Nord (Grupa C), ora 22.00 (St. Denis): Germania - Polonia (Grupa C); Vineri, 17 iunie: ora 16.00 (Toulouse): Italia - Suedia (Grupa E), ora 19.00 (St. Etienne): Cehia - Croaţia (Grupa D), ora 22.00 (Nice): Spania - Turcia (Grupa D); Sâmbătă, 18 iunie: ora 16.00 (Bordeaux): Belgia - Irlanda (Grupa E), ora 19.00 (Marseille): Islanda - Ungaria (Grupa F), ora 22.00 (Paris): Portugalia - Austria (Grupa F); Duminică, 19 iunie: ora 22.00 (Lille): Elveţia - Franţa (Grupa A), ora 22.00 (Lyon): ROMÂNIA - Albania (Grupa A); Luni, 20 iunie: ora 22.00 (St. Etienne): Slovacia - Anglia (Grupa B), ora 22.00 (Toulouse): Rusia - Ţara Galilor (Grupa B); Marţi, 21 iunie: ora 19.00 (Paris): Irlanda de Nord - Germania (Grupa C), ora 19.00 (Marseille): Ucraina - Polonia (Grupa C), ora 22.00 (Bordeaux): Croaţia - Spania (Grupa D), ora 22.00 (Lens): Cehia - Turcia (Grupa D); Miercuri, 22 iunie: ora 19.00 (Lyon): Ungaria - Portugalia (Grupa F), ora 19.00 (St-Denis): Islanda - Austria (Grupa F), ora 22.00 (Nice): Suedia - Belgia (Grupa E), ora 22.00 (Lille): Italia - Irlanda (Grupa E).

Optimi de finală - Sâmbătă, 25 iunie: ora 16.00 (St. Etienne): Locul 2 Grupa A - Locul 2 Grupa C, ora 19.00 (Paris): Câştigătoare Grupa B - Locul 3 A/C/D, ora 22.00 (Lens): Câştigătoare Grupa D - Locul 3 B/E/F; Sâmbătă, 26 iunie: ora 16.00 (Lyon): Câştigătoare Grupa A - Locul 3 C/D/E, ora 19.00 (Lille): Câştigătoare Grupa C - Locul 3 A/B/F, ora 22.00 (Toulouse): Câştigătoare Grupa F - Locul 2 Grupa E; Luni, 27 iunie: ora 19.00 (St. Denis): Câştigătoare Grupa E - Locul 2 Grupa D, ora 22.00 (Nice): Locul 2 Grupa B - Locul 2 Grupa F.

Sferturi de finală - Joi, 30 iunie, ora 22.00 (Marseille): Câştigătoare meci 1 - Câştigătoare meci 3; Vineri, 1 iulie, ora 22.00 (Lille): Câştigătoare meci 2 - Câştigătoare meci 6; Sâmbătă, 2 iulie, ora 22.00 (Bordeaux): Câştigătoare meci 5 - Câştigătoare meci 7; Duminică, 3 iulie, ora 22.00 (St. Denis): Câştigătoare meci 4 - Câştigătoare meci 8.

Semifinale - Miercuri, 6 iulie, ora 22.00 (Lyon): Câştigătoare sfert 1 - Câştigătoare sfert 2; Joi, 7 iulie, ora 22.00 (Marseille): Câştigătoare sfert 3 - Câştigătoare sfert 4.

Finala - Duminică, 10 iulie, ora 22.00 („Stade de France” din St.Denis): Câştigătoare Semifinala 1 - Câştigătoare Semifinala 2.

