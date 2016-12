Mesajele text sau imaginile cu conţinut sexual expediate pe mobil, periculoase pentru adolescenţi

Mesajele text sau imaginile cu un conţinut sexual explicit, expediate de adolescenţi de pe telefoanele lor mobile, pot avea efecte negative asupra viitorului acestor tineri. Guvernul statului australian New South Wales a lansat o campanie educaţională pentru a combate tendinţa ascendentă a acestor practici, explicînd faptul că imaginile sau mesajele text cu conţinut sexual explicit, odată expediate, pot fi postate pe internet de către destinatar sau trimise, mai departe, altor utilizatori, ajungîndu-se uneori chiar la cazuri de hărţuire sexuală sau de agresiuni sexuale.

Termenul folosit de presa de limba engleză este ”sexting”, derivat din ”texting” - expedierea de mesaje text folosind telefonul mobil - a devenit un motiv serios de îngrijorare pentru păriţi şi pentru toate şcolile din lume, odată cu comercializarea pe scară largă a telefoanelor mobile cu cameră fotografică încorporată şi a site-urilor de socializare. Din punct de vedere al legilor în vigoare, însă, aceste imagini intră sub incidenţa legilor care combat pornografia infantilă. ”Adeseori, tinerii nu se gîndesc la consecinţele acţiunilor lor. Ceea ce a fost pentru ei o glumă nevinovată sau un simplu flirt poate să devină ceva foarte periculos, dacă ajunge în mîini nepotrivite”, a declarat Linda Burney, purtătorul de cuvînt al guvernului australian. Linda Burney a explicat faptul că odată ce aceste imagini sînt postate online sau ajung pe un telefon mobil, orice persoană din lume va putea să le vadă. Va fi imposibilă găsirea şi ştergerea lor. Ele vor fi acolo pentru totdeauna şi vor dăuna viitoarelor cariere şi relaţii personale. Linda Burney a exemplificat prin recentul caz al unor adolescente de 13 ani care le-au trimis iubiţilor imagini cu conţinut sexual explicit pe telefoanele lor mobile, iar aceştia le-au trimis mai departe altor prieteni şi chiar unor persoane necunoscute, după ce relaţiile lor din adolescenţă s-au încheiat.

Un studiu efectuat în SUA, în toamna anului 2008, a relevat faptul că 20% din adolescenţii nord-americani au trimis sau postat online cel puţin o fotografie nud sau seminud cu ei înşişi, iar 39% au mărturisit că au trimis sau postat mesaje text cu conţinut sexual sugestiv, potrivit iniţiativei National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. Actriţa adolescentă Vanessa Hudgens, starul francizei de succes ”High School Musical / Liceul muzical”, a trebuit să facă faţă unui scandal declanşat în presă, după ce o serie de fotografii seminud ale sale, care au fost trimise iniţial iubitului ei, actorul Zac Efron, au ajuns în cele din urmă pe internet. În SUA, Jessica Logan, în vîrstă de 18 ani, s-a sinucis din cauza umilinţelor suferite la şcoală, deoarece o fotografie nud a ei, expediată de pe telefonul mobil, a început să circule pe la toţi colegii din şcoală. Responsabilii campaniei educaţionale din Australia, intitulată ”Safe Sexting, No Such Thing / Mesaje sugestive sigure. Nu există aşa ceva”, le-au cerut părinţlor să le explice copiilor lor riscurile acestor fapte şi să verifice conturile acestora de pe site-urile de socializare precum MySpace şi Facebook, pentru a suprima imaginile cu conţinut nepotrivit.