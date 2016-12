Mihai Covaliu este noul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român

07:00:56 / 16 Noiembrie 2016

C.O.S.R.

Este foarte bine ca nu a castigat reprezenranta PSD. Destul a dereglat sportul in ultimii ani prin sustinerea in alegerile federatiilor a unor persoane,care cu mici exceptii,nu au calitatile necesare unui management bun. Exceptia cred ca este la handbal. COSR ar cam trebui sa se debaraseze de multe ramuri sportive care nu are priza la public si sa ia exemplul multor tari care se axeaza pe cateva sporturi,le sprijina financiar iar rezultatele se vad. Tari din fostul bloc comunist deja fac asa ceva( Bulgaria,Ungaria sau Polonia) iar rezultatele se vad. Mai bine sprijinim un volei sau handbal decat un tir cu arma comprimata decat culturism sau alpinism si escalada cu atat mai mult cu cat si banii sportului sunt foarte putin. Labarteala aceasta de federatii,care de care mai ciudate si neinteresante consuma din banii care ar putea sprijini cu folos sporturile cu mare atractie la public