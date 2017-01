Gabriela Szabo va candida la preşedinţia COSR

Gabriela Szabo (40 de ani), fostă campioană olimpică la atletism şi fost ministru al Tineretului şi Sportului, şi-a anunţat miercuri, prin intermediul paginii personale de Facebook, candidatura la preşedinţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). „Dragi prieteni, am decis să candidez la Președinția Comitetului Olimpic și Sportiv Român! Vă invit, astfel, pe toți, să fiți alături de echipa mea pe acest nou drum pe care COSR trebuie să și-l asume pentru a ne redefini aspirațiile și așteptările față de sportul românesc. Relansarea sportului de performanță și promovarea sportului de masă în România sunt obiectivele cu care eu mă înscriu în această competiție, pe care mi-am propus să o câștig pentru copiii și tinerii noștri. Știu ce înseamnă competiția, mi-am dedicat întreaga viață sportului, am făcut cunoscut numele țării mele în lume, m-am mândrit că sunt româncă și asta îmi doresc pentru noi toți. Voi readuce sportul românesc pe podiumurile internaționale. Succesul nostru depinde de o politică armonioasă de dezvoltare, bazată pe un echilibru între sportul de mare performanță, educație și încurajarea oamenilor de orice vârstă să se îndrepte către sport. Susținerea și ideile voastre sunt startul de care am nevoie. Vă invit să fiți alături de mine, dar nu în tribune, ci pe pistă”, a scris Gabriela Szabo pe pagina personală de Facebook.

Gabriela Szabo este triplă medaliată la Jocurile Olimpice: cu aur în 2000, în proba de 5.000 m, cu argint în 1996, la 1.500 m, și cu bronz în 2000, la 1.500 m. De asemenea, ea a condus Ministerul Tineretului şi Sportului în intervalul 2014-2015, iar de la începutul acestui an activează la Adecco, unde se ocupă cu programele de responsabilitate socială.

Tot miercuri, Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, a fost primul candidat care și-a anunțat candidatura pentru preşedinţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Alegerile sunt programate pe 15 noiembrie. Candidaţii la diversele posturi din cadrul COSR pot să-şi depună dosarele până pe 17 octombrie, ora 18.00. Pentru funcţia de preşedinte al COSR ar mai putea candida vicepreşedintele ANAD, Doina Melinte.

